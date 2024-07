Teď se podržte: právě do šestnácti let rychlonohý křídelník nepoznal fotbal na velkém hřišti. Nepatřil žádnému klubu, v rodném Mališevu si kopal jen s kamarády na plácku nebo na ulici.

„Zní to bláznivě, co? Ale je to pravda,“ dušuje se pětadvacetiletý chlapík, kterého v úterý od 21 hodin čeká se Spartou úvodní duel druhého předkola Ligy mistrů na hřišti irského klubu Shamrock Rovers.