Krasniqi opouští Spartu. Kosovský útočník míří na hostování do Legie Varšava

  22:14
Spartu opouští útočník Ermal Krasniqi. Kosovský fotbalista zamířil na roční hostování do Legie Varšava, polský celek má navíc opci na případný přestup.
Sparťanský útočník Ermal Krasniqi se raduje ze svého gólu.

Sparťanský útočník Ermal Krasniqi se raduje ze svého gólu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparťanský křídelník Ermal Krasniqi vede míč před Jetmirem Halitim z Mladé...
Sparťanský křídelník Ermal Krasniqi se snaží udržet míč v utkání proti Baníku.
Sparťanský křídelník Ermal Krasniqi se snaží obehrát Javiho Galána z Atlétika.
Sparťanský obránce Ellias Cobbaut (vlevo) při děkovačce se spoluhráči...
Krasniqi přestoupil do Sparty vloni v létě z Rapidu Bukurešť. V letenském dresu zasáhl křídelní útočník do 45 soutěžních utkání, ve kterých si připsal šest branek a pět asistencí. V české nejvyšší soutěži nastoupil do 28 utkání a dal v nich čtyři góly.

V nové sezoně v nabité konkurenci ztratil místo v sestavě Letenských a připsal si pouze dva starty – hned v úvodním kole ligového ročníku v Jablonci a pak ve venkovní odvetě 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Armenia v Jerevanu, kde zaznamenal vítěznou branku. V kosovské reprezentaci má šestadvacetiletý hráč na kontě 11 zápasů a dva góly.

