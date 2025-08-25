Krasniqi opouští Spartu. Kosovský útočník míří na hostování do Legie Varšava

Krasniqi přestoupil do Sparty vloni v létě z Rapidu Bukurešť. V letenském dresu zasáhl křídelní útočník do 45 soutěžních utkání, ve kterých si připsal šest branek a pět asistencí. V české nejvyšší soutěži nastoupil do 28 utkání a dal v nich čtyři góly.
V nové sezoně v nabité konkurenci ztratil místo v sestavě Letenských a připsal si pouze dva starty – hned v úvodním kole ligového ročníku v Jablonci a pak ve venkovní odvetě 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Armenia v Jerevanu, kde zaznamenal vítěznou branku. V kosovské reprezentaci má šestadvacetiletý hráč na kontě 11 zápasů a dva góly.