Penaltu vybojoval, proměnil a taky zavinil. Radost i zloba Prekopa, jehož kouč chválil

Poprvé v jarní části ligové sezony nastoupil v základní sestavě, dosud měl v devíti zápasech odehráno jen třiašedesát minut.
Dal za Slavii gól, první od loňského přestupu z Ostravy.
Ale v nastavení svým špatným chováním ve zdi zavinil penaltu, z níž Darida otočil výsledek na konečných 2:1.
„Pro jednotlivce je možná fajn, když vstřelí gól. Ale já to beru týmově, takže důležitý nebyl vůbec,“ pronesl zklamaně.
„Sice jsem hrál, dal gól, ale poprvé v sezoně jsme prohráli. To není dobrá vizitka. Navíc jsem v tom měl prsty, i když absolutně netuším že mě to trefilo do ruky.“
Přitom to pro něj v Hradci začalo tak dobře. V úvodu zápasu se v pokutovém území vyhnul Daridovi, který ho fauloval. Sám si vzal míč. Překvapivě, sebevědomě, drze.
„Ukazuje to na jeho velikost,“ zdůraznil trenér Jindřich Trpišovský. „Každému asi v hlavě blesklo, co by to pro něj znamenalo, kdyby neproměnil.“
Prekop je ve Slavii hrotovým útočníkem až číslo tři za Tomášem Chorým a Mojmírem Chytilem. Šanci dostal jen proto, že jeden měl trest a druhý je zraněný.
Po jeho výkonech v zápasech, kde většinou dostával jen pár minut, od fanoušků slyšel nebo si mohl přečíst silnou kritiku.
„On byl zvyklý si všechno v každém týmu, do kterého přišel, vybojovat. Nedůvěra, pochyby,“ přemítal Trpišovský.
„V takové chvíli jít na penaltu, která byla na vás... Já sám nevím, jestli bych do toho šel. Střelci byli určení, nechali jsme to na jeho rozhodnutí. V tu chvíli jsem mu moc přál, aby proměnil. Byl jsem hodně nervózní. Dal, vedli jsme a mohlo to mít jiný příběh, než nakonec má,“ litoval Trpišovský po porážce.
V nastavení byl jedním ze slávistů ve zdi, která se rozestoupila. A v mezeře mezi nením a Provodem rána Daridy narazila do Prekopovy ruky.
„Co se pak stalo ve zdi, byl smolný moment. Ale hlavně v první půli se mi líbilo, jak hrál. Nastavení, řeč těla, byl všude včas. Určitě nezklamal,“ řekl Trpišovský.
Osmadvacetiletý Prekop si angažmá ve Slavii vybojoval solidními výkony v Ostravě, které loni pomohl ke třetí příčce. Silový útočník s dobrým krytím míče, pro obránce nepříjemný, otravný, důrazný, k tomu šikovná levačka.
Když přestupoval, nadšeně mluvil o Lize mistrů. Jenže od září v novém klubu do nedělního večera odehrál celkem jen 547 minut ve všech soutěžích a neskóroval.
„Každý hráč chce být na hřišti. Mně nezbývalo, než pracovat v tréninku a využít každou minutu, kterou dostanu,“ líčil po duelu v Hradci.
Posuďte sami, jestli šanci využil.
„Byl hodně aktivní, s Čihákem svedl hodně soubojů. Byl jsem překvapený jeho běžeckým fondem, v poslední době se trápil se zraněním. V jeho situaci jít na penaltu a proměnit ji, to na něco ukazuje. To je určitě pozitivní,“ chválil slávistický kouč.
Ještě další pozitiva po duelu v Hradci nejsou. Dvě kola zpátky měli slávisté desetibodový náskok na druhou Spartu, po remíze s Plzní a porážce v Hradci je pět bodů pryč. Zbývá šest zápasů.
„Mě hodně mrzí gól na jedna jedna. Chvíli jsme byli pasivní, možná jsme si vepředu na chvíli ulevili od presinku a hned jsme dostali facku. Oni si do té doby nic nevytvořili a pak dali gól.“ litoval Prekop.
„Ale jsme nejlepší tým v Česku, máme zkušené hráče a tohle nás nemůže rozhodit,“ zdůraznil Prekop.