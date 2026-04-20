Chance Liga 2025/2026

Penaltu vybojoval, proměnil a taky zavinil. Radost i zloba Prekopa, jehož kouč chválil

Autor:
  9:11
Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný, kdybych to nějak rozváděl,“ hlesl slovenský fotbalista do kamer televize Oneplay Sport.
Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové | foto: ČTK

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...
Královéhradecký záložník Vladimír Darida z pokutového kopu překonává Jakuba...
Slávistický kapitán Jan Bořil fauluje Adama Vlkanovu z Hradce.
Slávista Lukáš Provod se snaží prosadit mezi dvěma hráči Hradce.
11 fotografií

Poprvé v jarní části ligové sezony nastoupil v základní sestavě, dosud měl v devíti zápasech odehráno jen třiašedesát minut.

Dal za Slavii gól, první od loňského přestupu z Ostravy.

Ale v nastavení svým špatným chováním ve zdi zavinil penaltu, z níž Darida otočil výsledek na konečných 2:1.

„Pro jednotlivce je možná fajn, když vstřelí gól. Ale já to beru týmově, takže důležitý nebyl vůbec,“ pronesl zklamaně.

„Sice jsem hrál, dal gól, ale poprvé v sezoně jsme prohráli. To není dobrá vizitka. Navíc jsem v tom měl prsty, i když absolutně netuším že mě to trefilo do ruky.“

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Přitom to pro něj v Hradci začalo tak dobře. V úvodu zápasu se v pokutovém území vyhnul Daridovi, který ho fauloval. Sám si vzal míč. Překvapivě, sebevědomě, drze.

„Ukazuje to na jeho velikost,“ zdůraznil trenér Jindřich Trpišovský. „Každému asi v hlavě blesklo, co by to pro něj znamenalo, kdyby neproměnil.“

Prekop je ve Slavii hrotovým útočníkem až číslo tři za Tomášem Chorým a Mojmírem Chytilem. Šanci dostal jen proto, že jeden měl trest a druhý je zraněný.

Po jeho výkonech v zápasech, kde většinou dostával jen pár minut, od fanoušků slyšel nebo si mohl přečíst silnou kritiku.

„On byl zvyklý si všechno v každém týmu, do kterého přišel, vybojovat. Nedůvěra, pochyby,“ přemítal Trpišovský.

„V takové chvíli jít na penaltu, která byla na vás... Já sám nevím, jestli bych do toho šel. Střelci byli určení, nechali jsme to na jeho rozhodnutí. V tu chvíli jsem mu moc přál, aby proměnil. Byl jsem hodně nervózní. Dal, vedli jsme a mohlo to mít jiný příběh, než nakonec má,“ litoval Trpišovský po porážce.

V nastavení byl jedním ze slávistů ve zdi, která se rozestoupila. A v mezeře mezi nením a Provodem rána Daridy narazila do Prekopovy ruky.

„Co se pak stalo ve zdi, byl smolný moment. Ale hlavně v první půli se mi líbilo, jak hrál. Nastavení, řeč těla, byl všude včas. Určitě nezklamal,“ řekl Trpišovský.

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Osmadvacetiletý Prekop si angažmá ve Slavii vybojoval solidními výkony v Ostravě, které loni pomohl ke třetí příčce. Silový útočník s dobrým krytím míče, pro obránce nepříjemný, otravný, důrazný, k tomu šikovná levačka.

Když přestupoval, nadšeně mluvil o Lize mistrů. Jenže od září v novém klubu do nedělního večera odehrál celkem jen 547 minut ve všech soutěžích a neskóroval.

„Každý hráč chce být na hřišti. Mně nezbývalo, než pracovat v tréninku a využít každou minutu, kterou dostanu,“ líčil po duelu v Hradci.

Posuďte sami, jestli šanci využil.

„Byl hodně aktivní, s Čihákem svedl hodně soubojů. Byl jsem překvapený jeho běžeckým fondem, v poslední době se trápil se zraněním. V jeho situaci jít na penaltu a proměnit ji, to na něco ukazuje. To je určitě pozitivní,“ chválil slávistický kouč.

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání v Hradci Králové.

Ještě další pozitiva po duelu v Hradci nejsou. Dvě kola zpátky měli slávisté desetibodový náskok na druhou Spartu, po remíze s Plzní a porážce v Hradci je pět bodů pryč. Zbývá šest zápasů.

„Mě hodně mrzí gól na jedna jedna. Chvíli jsme byli pasivní, možná jsme si vepředu na chvíli ulevili od presinku a hned jsme dostali facku. Oni si do té doby nic nevytvořili a pak dali gól.“ litoval Prekop.

„Ale jsme nejlepší tým v Česku, máme zkušené hráče a tohle nás nemůže rozhodit,“ zdůraznil Prekop.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Penaltu vybojoval, proměnil a taky zavinil. Radost i zloba Prekopa, jehož kouč chválil

Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný,...

20. dubna 2026  9:11

Tři slávistické hlouposti. A najednou je to o pět! Souboj o titul znovu slibuje drama

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Pořád to zní nepravděpodobně, ale teď už o něco méně než před pár týdny. Stáhnout pět bodů za zbývajících šest kol? Fuška. Ale stát se to může. Zvlášť když vezmete v úvahu rozpoložení, v jakém se...

20. dubna 2026  8:13

Hapal poprvé jako olomoucký trenér: Kluci ukázali charakter, ale hra skřípala

Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem.

První zápas po nástupu Pavla Hapala do manažerské funkce fotbalová Olomouc v listopadu vyhrála. To samé se povedlo i po přesunu Hapala na střídačku. Sigma první zápas pod novým dočasným trenérem...

20. dubna 2026  7:17

Ostuda, katastrofa. Takhle Viktorku vidět nechci, zuřil plzeňský trenér Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Když měl říct, co ho po domácí porážce s Pardubicemi (0:1) na mužstvu zklamalo nejvíc, trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský se na chvíli zamyslel, pak nadechl a spustil: „Přístup, výkon bez...

19. dubna 2026  22:35

Bayern získal 35. německý titul čtyři kola před koncem, nastřílel už 109 gólů

Fotbalisté Bayernu Mnichov slaví zisk mistrovského titulu.

Fotbalisté Bayernu Mnichov získali 35. titul v bundeslize. Po domácím vítězství 4:2 nad Stuttgartem mají čtyři kola před koncem nedostižný náskok 15 bodů.

19. dubna 2026  20:27,  aktualizováno  22:08

Plzeň - Pardubice 0:1, třetí ztráta za sebou, favorita z brejku nachytal Tanko

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Abdullahi Tanko.

Plzeňským fotbalistům se šance na druhou příčku a tím možnost bojovat v kvalifikaci o Ligu mistrů o pořádný kus vzdálila. Ve 30. kole Chance Ligy, předposledním v základní části, překvapivě podlehli...

19. dubna 2026  20:52

Zbrojovka se výhrou v Jihlavě přiblížila postupu, Opava podlehla béčku Slavie

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno se výhrou 2:1 v Jihlavě ve 24. kole druhé fotbalové ligy přiblížila postupu do nejvyšší soutěže. Slavit by ho mohla již v pondělí, pokud druhé Táborsko neporazí v dohrávce čtvrtý Artis...

19. dubna 2026  13:05,  aktualizováno  20:44

City zvládlo šlágr s Arsenalem a zamotává boj o titul. Liverpool slaví v derby

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City střílí vítězný gól v utkání proti...

Situace o titul v anglické fotbalové lize se opět zdramatizovala. Druhý Manchester City totiž ve šlágru 33. kola porazil vedoucí Arsenal 2:1. Odstup na soupeře tak snížil na tři body, navíc má zápas...

19. dubna 2026  20:24

Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to...

19. dubna 2026  20:10

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

19. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  19:28

Zápas Sigmy se Slováckem v režii VAR. Ty prostoje jsou hrozné, reagoval Skuhravý

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Videoblázinec v Olomouci. Pětkrát šel v neděli odpoledne do akce VAR a až na poslední případ, který skončil nerozhodně, vždy v neprospěch Slovácka. To ve dvojnásobném oslabení statečně vzdorovalo,...

19. dubna 2026  18:33

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

19. dubna 2026  14:59,  aktualizováno  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.