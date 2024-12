Vždy dávám na pocit a ten mě opět nezklamal, říká Prekop o půlroce v Baníku

Protivníci měli po vašem rychlém gólu spoustu šancí. Vyhráli jste se štěstím?

Možná jsme nebyli úplně lepší, ale neřekl bych, že jsme vyhráli se štěstím. Markýz (brankář Markovič) nás podržel, podal super výkon, ale my jsme také měli dost příležitostí, i když ne možná vyložených. Před šestnáctkou jsme volili špatná řešení, chyběla tomu jedna přihrávka, anebo jiné rozhodnutí. Každopádně důležité jsou tři body.

O hodně míčů jste v útoku přišli kvůli nepřesnostem. Čím to bylo?

Bavíme se o tom delší dobu, ale je to rychlé, jde o několik vteřin, kdy se musíte rozhodnout. A už asi i sezona je celkem dlouhá, takže jsme rádi, že její polovinu máme úspěšně za sebou. Teď nás čekají dva týdny pauzy, což je krátká doba, ale odpočineme si a věřím, že ve druhé části sezony najdeme ta správná řešení a budeme gólů i šancí mít ještě více.

Zatrnulo vám, když Pavel Juroška v 84. minutě snížil na 1:2?

V první chvíli ano, protože jsme věděli, že Slovácko na Bohemce prohrávalo o dva góly a dokázalo vyrovnat. V prvním momentě nám problesklo hlavou, že umějí zápasy zvrátit v posledních minutách. Fantasticky do toho ale vstoupil Klimič (střídající útočník Jiří Klíma), který zvýšil na 3:1 a už jsme věděli, že je po zápase.

Minulé dva zápasy jste vyhráli bez Ewertona. Jak cenné to je?

Ewerton nám každému chybí, nic si nebudeme nalhávat, ale je vidět, že síla mančaftu je obrovská. Ti chlapci tady, každý jeden, se zlepšují každý den a dělají vše pro to, aby byli kvalitnější. Ať jsou to mladí kluci, anebo ti starší, zkušenější. Ta síla kabiny je ohromná. Z toho těžíme v takových zápasech, kdy to herně není úplně ideální.

V úvodu utkání se Slováckem jste navíc přišli o Matěje Šína, jenž má zlomenou záprstní kůstku.

Je to nepříjemné, ale má teď dva týdny, kdy budeme mít volno, k dobru. Jde o zranění na čtyři až šest týdnů, tak snad zimní přípravu ještě stihne. Určitě mu napíšu, ať to dobře dopadne.

Matěj Šín s Michalem Frydrychem mají v kabině na starosti vítězný rituál. Kdo Šína nahradil?

Vzal to za něj Buchtič (odchovanec Baníku David Buchta). Šlo mu to, poradil si dobře. Kdo jiný než on by to měl znát? (Smál se)

Po příchodu z Bohemians Praha 1905 máte za sebou první půlrok v Baníku. Vydařil se vám?

Určitě. Zatím nemám žádnou negativní zkušenost, nemohu říct nic špatného na Baník, ani na Ostravu. Jsem tu velmi spokojený. Jsme na třetím fleku a doufáme, že na něm zůstaneme i po nedělním zápase (Sparta hostí Jablonec – pozn. red.). Uvidíme, co nám přinese druhá polovina sezony. Bylo by krásné potvrdit v ní nynější výsledky a zůstat na horních pozicích.

Překvapilo vás něco během toho, co jste v Baníku?

Asi ne. Těšil jsem se obecně na ten kraj, na fanoušky, co tady fotbal berou jako první a poslední. Na to jsem se moc těšil a jen se mi vše potvrdilo. Nějaké obavy ze změny klubu jsem neměl, protože jsem věděl, že jsou tu mladí a výborní fotbalisti, že to mužstvo je fakt dobré. Věděl jsem, že když chci udělat nějaký posun, tak Baník je v Česku vnímaný jako jeden z top z těch větších klubů. Vždy dávám na pocit a ten mě opět nezklamal.

Při příchodu do Ostravy jste mluvil o tom, že byste si rád získal fanoušky. Povedlo se vám to?

To je asi otázka na ně, ale nikdo mi neposílá domů výhružné dopisy, ani nic jiného, takže asi to je v pohodě (smál se).

Jak strávíte nadcházející pauzu?

Do tepla určitě nepojedu. Se psem po horách asi také nebudu moc běhat, protože je po operaci a má klidový režim. Dám si tři čtyři dny volno a pak pojedeme na čtyři dny do Zakopaného. Po tom už budu jenom doma. Možná jednou dvakrát vyběhnu na hory, ale bez psíka, nic velkého. To volno je fakt krátké, čtrnáct dní. Jsou tam i svátky a neumím si představit, že bych po celém roku, kdy nejsem doma, ještě někam odcestoval na týden, nebo na delší dobu.