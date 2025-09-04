Chance Liga 2025/2026

Prekop? Skoro nejdražší přestup ligy, říká jeho agent. Pro Slavii byl první volbou

Autor:
  11:50
Na soupisku prestižní Champions League ho fotbalová Slavia dopsala na poslední chvíli. Slovenského útočníka Erika Prekopa přivedla právě včas. „Celé se to uzavřelo asi minutu před půlnocí. Erik byl pro Slavii volbou číslo jedna, nechtěla se ho vzdát,“ přiblížil hráčův agent Ľubomír Pavuk.
Erik Prekop posílil pražskou Slavii.

Erik Prekop posílil pražskou Slavii. | foto: SK Slavia Praha

Slovenský útočník Erik Prekop posílil pražskou Slavii.
Erik Prekop posílil pražskou Slavii.
Erik Prekop se stal last-minute posilou Slavie pro Ligu mistrů.
Erik Prekop, čerstvá posila Slavie z Baníku Ostrava.
20 fotografií

Prekop přestoupil do Edenu z ostravského Baníku, který by měl za svého nejlepšího útočníka kromě peněz inkasovat také slávistické mladíky Davida Planku s Ondřejem Kričfalušim a od zimy také Filipa Šancla.

„Je to výsledek Erikovy práce posledních let. Ze třetí slovenské ligy až do Champions League. To hovoří za vše. Málokdo si umí představit, co se svou rodinou prožívají,“ líčil Pavuk v rozhovoru pro TVNOVINY.sk, webový portál televize Markíza.

„Bylo to náročné, poslední týdny jsme ani nespali.“

Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Prekopa sledovala Slavia dlouho, jenže Baník nebyl ochotný hráče pustit. I vzhledem k rozehrané kvalifikaci o Konferenční ligu, v níž se Prekop trefil dvakrát. „Těžko říct, co by se stalo, kdyby Ostrava postoupila. Možná by bylo rozhodování ještě těžší. Je pravdou, že jednání jednou i ztroskotala,“ vyprávěl Pavuk.

Nakonec vyjednal dohodu, na kterou byl Baník ochotný přistoupit.

„Původně byl neprodejný, Slavia řešila i jiné hráče, jenže zlom nastal minulý víkend, kdy jsme našli shodu. Naším cílem bylo dostat Erika na vrchol a se zástupci Slavie jsme se potkávali ještě před vyjednáváním klubů. Od začátku jsme tam chtěli jít,“ zdůraznil agent.

I kvůli Lize mistrů, která je velkým lákadlem.

„Cena je velmi vysoko nad uváděnou hráčovou hodnotou. Součástí přestupu jsou další tři fotbalisté, takže se celý obchod blíží rekordu české ligy,“ překvapil Pavuk.

Strop české ligy se odhaduje na víc než sto milionů korun. Specializovaný server Transfermarkt uvádí jako nejdražší přestup Albiona Rrahmaniho do Sparty za 5 milionů eur (125 milionů korun).

Slovenský útočník Erik Prekop posílil pražskou Slavii.

„Jediná Slavia byla ochotná splnit ostravské požadavky. Sledovala vývoj na trhu a při sledování cesty Baníku v pohárové Evropě se to celé zřejmě pohnulo. Evidovali jsme ještě zájem z Japonska, Polska a Maďarska. Ale nikdo se nevyrovnal. Pro Baník bylo důležité především to, že sám získá další hráče,“ podotkl Prekopův zástupce.

Zarazilo ho, že se jeho klient nedostal do nominace slovenské reprezentace. „Někteří trenéři v Česku se pousmějí s tím, že by se rychleji dostal do té české. Erik by měl v reprezentaci být,“ uzavřel Pavuk.

Pro odchovance trenčínského klubu je Slavia čtvrtou štací v české lize. Od léta 2019 působil tři roky v Hradci Králové, pak v Bohemians, odkud loni přestoupil do Ostravy. Ve Slavii podepsal smlouvu na tři roky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - MFK Karviná

13. 9. • 18:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Prekop? Skoro nejdražší přestup ligy, říká jeho agent. Pro Slavii byl první volbou

Na soupisku prestižní Champions League ho fotbalová Slavia dopsala na poslední chvíli. Slovenského útočníka Erika Prekopa přivedla právě včas. „Celé se to uzavřelo asi minutu před půlnocí. Erik byl...

4. září 2025  11:50

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

Když chlapy na vsi vede trenérka: Na rande mě hráči nezvou, v týmu je i táta a strýc

Ve slovenské obci Uhorská Ves kousek od Liptovského Mikuláše žije jen necelých 600 obyvatel. Možná vás sem přiláká minerální pramen Uhorčianka, malebná zvonice, hasičská zbrojnice anebo fotbalový...

4. září 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté mají jedinečnou šanci vybojovat účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém,...

4. září 2025  8:49

Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu

Premium

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Kdo ho v devadesátkách sledoval zblízka, odpřisáhne vám, že s míčem u nohy to byl génius. Ale že se z něj po letech vyklube trenér? Roberta Prosinečkiho přece vždycky předcházela pověst rebela až...

4. září 2025

FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...

3. září 2025  22:55

Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...

3. září 2025  20:53

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Čecho-Senegalec z Londýna. Hrát za Česko by byla pocta, sní ústecký objev

Už seznámení jeho táty Senegalce s mámou Češkou v Praze vypadá trochu jako hollywoodský příběh, další teď napsal jejich syn, fotbalista Seydil Toure. Hezčí druholigovou premiéru si snad ani nemohl...

3. září 2025  18:30

Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

Dříve bláznivá myšlenka, v blízké době velmi pravděpodobně realita, kterou si pro novou sezonu naplánovaly španělská a italská nejvyšší soutěž. Ale ne každému se zamlouvá. Přes 400 fanouškovských...

3. září 2025  14:37

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.