Prekop? Skoro nejdražší přestup ligy, říká jeho agent. Pro Slavii byl první volbou

Prekop přestoupil do Edenu z ostravského Baníku, který by měl za svého nejlepšího útočníka kromě peněz inkasovat také slávistické mladíky Davida Planku s Ondřejem Kričfalušim a od zimy také Filipa Šancla.
„Je to výsledek Erikovy práce posledních let. Ze třetí slovenské ligy až do Champions League. To hovoří za vše. Málokdo si umí představit, co se svou rodinou prožívají,“ líčil Pavuk v rozhovoru pro TVNOVINY.sk, webový portál televize Markíza.
„Bylo to náročné, poslední týdny jsme ani nespali.“
|
Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník
Prekopa sledovala Slavia dlouho, jenže Baník nebyl ochotný hráče pustit. I vzhledem k rozehrané kvalifikaci o Konferenční ligu, v níž se Prekop trefil dvakrát. „Těžko říct, co by se stalo, kdyby Ostrava postoupila. Možná by bylo rozhodování ještě těžší. Je pravdou, že jednání jednou i ztroskotala,“ vyprávěl Pavuk.
Nakonec vyjednal dohodu, na kterou byl Baník ochotný přistoupit.
„Původně byl neprodejný, Slavia řešila i jiné hráče, jenže zlom nastal minulý víkend, kdy jsme našli shodu. Naším cílem bylo dostat Erika na vrchol a se zástupci Slavie jsme se potkávali ještě před vyjednáváním klubů. Od začátku jsme tam chtěli jít,“ zdůraznil agent.
I kvůli Lize mistrů, která je velkým lákadlem.
„Cena je velmi vysoko nad uváděnou hráčovou hodnotou. Součástí přestupu jsou další tři fotbalisté, takže se celý obchod blíží rekordu české ligy,“ překvapil Pavuk.
Strop české ligy se odhaduje na víc než sto milionů korun. Specializovaný server Transfermarkt uvádí jako nejdražší přestup Albiona Rrahmaniho do Sparty za 5 milionů eur (125 milionů korun).
„Jediná Slavia byla ochotná splnit ostravské požadavky. Sledovala vývoj na trhu a při sledování cesty Baníku v pohárové Evropě se to celé zřejmě pohnulo. Evidovali jsme ještě zájem z Japonska, Polska a Maďarska. Ale nikdo se nevyrovnal. Pro Baník bylo důležité především to, že sám získá další hráče,“ podotkl Prekopův zástupce.
Zarazilo ho, že se jeho klient nedostal do nominace slovenské reprezentace. „Někteří trenéři v Česku se pousmějí s tím, že by se rychleji dostal do té české. Erik by měl v reprezentaci být,“ uzavřel Pavuk.
Pro odchovance trenčínského klubu je Slavia čtvrtou štací v české lize. Od léta 2019 působil tři roky v Hradci Králové, pak v Bohemians, odkud loni přestoupil do Ostravy. Ve Slavii podepsal smlouvu na tři roky.