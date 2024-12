Plzeň hlásí také první zimní odchod. Jirka si našel angažmá v Polsku

Jirka přišel do Plzně předloni v srpnu a v dresu Viktorie si zahrál Ligu mistrů, Evropskou i Konferenční ligu. Celkem za Západočechy zasáhl do 83 soutěžních zápasů, v nichž dal 11 branek. Zřejmě nejslavnější utkání za Viktorii zažil vloni v listopadu v lize na Slavii, kde dvěma góly otočil stav a rozhodl o výhře 2:1.

V aktuálním ročníku Jirka spíše nepatřil do stabilní základní sestavy. Původní smlouva ve Viktorii by mu vypršela po sezoně. Spekulovalo se, že by o něj mohl stát i lídr ligové tabulky Slavia, nakonec ale zamířil Polska.

„Bylo to krásných dva a půl roku, zažili jsme si společně pěkné časy. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, spoluhráčům, realizačnímu týmu ale i klubu za to, že jsem toho mohl být součástí. Byla to jízda. Věřím, že to v Evropské lize kluci dotáhnou co nejdál. Teď se ale naše cesty rozcházejí,“ uvedl Jirka.