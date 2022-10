Na hřiště bez rozcvičky? Znám to už z utkání s Bayernem, říká Jirka

„Neměl jsem ani čas na žádnou rozcvičku. Už jsem si na to ale trochu zvyknul, stalo se mi to i v utkání s Bayernem. V první půli jsem se trošku rozkoukával, druhý poločas už bylo podle mě dobrý,“ líčil pětadvacetiletý Jirka po výhře 3:1.

Když přicházel na hřiště, vedla Plzeň už 2:0. „Hned z první střely jsme dali tyčku, pak Lukáš Kalvach otevřel skóre a Honza Kliment přidal druhý gól. Ale začátek druhé půle jsme zaspali. Až třetí branka nám pomohla a utkání jsme dovedli do vítězného konce,“ hodnotil.

Když Baník v 61. minutě snížil zásluhou Almásiho, začali se hosté tlačit za vyrovnáním. „My jsme se museli trošku stáhnout, začali hrát na brejky a jeden využili. Tenhle styl mi vyhovuje, protože jsem spíše rychlostní hráč. Máte víc prostoru a můžete dostat balon do běhu.“

Jirkova chvíle přišla v 78. minutě. Protáhl se kolem postranní čáry a předložil Mosquerovi balon před prázdnou branku. „Kluci to předtím skvěle vykombinovali. S balonem jsem popoběhl k vápnu a podíval se na druhou stranu. Viděl jsem Mosqueru, který byl úplně sám. V tu chvíli jsem věděl, že budu nahrávat,“ hlásil slovenský záložník.

Už ve středu čeká Viktorii další utkání v Lize mistrů, na San Siru nastoupí proti domácímu Interu Milán. „Zápasů je hodně, je to fyzicky a psychicky opravdu náročné,“ mínil Jirka, jehož minutáž v utkáních postupně roste. „Jsem rád za důvěru trenéra, snažím se mu to oplatit na hřišti. Od začátku se v Plzni cítím dobře, kluci i všichni lidé v klubu mě přijali. Jsem za to opravdu rád,“ těší Jirku.