Uchenna jako pravý kapitán: gól, křik, souboje, útočení. Našla Sparta lídra?

Jestli bude tím, kdo vyléčí bolístky ve sparťanské obraně, to se teprve ukáže. Na soudy je ještě moc brzy, vždyť nigerijský obránce má za sebou na nové adrese jen prvních pětačtyřicet minut. V lize navíc předtím za Ostravu stačil odkopat jen čtrnáct zápasů.

Přesto za něj Sparta vyplatila 50 milionů korun. A věří, že se nesekla, když v něm vidí stopera budoucnosti.

Na perfektně střiženém trávníku v areálu Dama de Noche, kde sparťané odehráli první ze dvou zápasů na soustředění v Marbelle, rozhodně zaujal. Proti švédskému Malmö (3:1) naskočil od první minuty a s páskou na rukávu, jak to u nováčků bývá zvykem, aby přispěli do kasy. Uchenna vzal ovšem rituál vážně a vystupoval jako pravý kapitán. Jako by chtěl hned ukázat: „Jsem tady, tak sledujte!“

Jestli byl v prosluněném odpoledni někdo na hřišti od první minuty opravdu vidět, byl to on. Se šestnáctkou na zádech a vlasy spletenými do copánků řídil spoluhráče, hned na začátku několikrát pořádně zvedl hlas. Jakmile měl pocit, že na sebe parťáci málo mluví, hned se ozval: „Speak! Speak!“ A když uběhlo sedm minut a čtyřicet vteřin, trkl ve vápně soupeře hlavou do centru Ryneše a balon se obloukem snesl mimo dosah mladého gólmana Ellborga.

Lehký úsměv, oslava na kolenou, pak zase rychle přepnout a zpátky do práce.

I slávistická delegace na tribuně, která sledovala hlavně Malmö, budoucího soupeře v Evropské lize, viděla, jak šel Uchenna příkladem. Do soubojů chodil agresivně, se spoustou energie a se zaujetím, které v přípravné fázi není vidět zase tak často.

„Je znát, že z něj může být lídr,“ pokýval hlavou Tim Sparv, asistent sparťanského trenéra Larse Friise. „Chceme, aby to platilo obecně, aby každý hráč komunikoval o něco líp než na podzim. Pak budeme jistější, organizovanější. Někdy jsem měl pocit, že kluci jsou víc ve vlastní bublině. Chceme, aby se nebáli vystoupit a pomoct týmu.“

To Uchenna evidentně zvládá, s ním měla sparťanská obrana hned o něco větší švih. Byl tam, kde měl být. Hlavičkové souboje zvládal bravurně. Když na něj soupeři zkoušeli přitlačit, většinou nepochodili. Od jeho mohutné postavy, jistě vyšší než oficiálně uváděných 181 centimetrů, spíš odpadali. Rok narození 2003 byste mu asi netipli, nejen vzhledově působí starší a zkušenější.

„Uchi zatím vypadá velice dobře. Musí si hodně zvykat na to, jak hrajeme a trénujeme, ale fyzicky je na tom skvěle, je to kliďas a je velmi dobrý i s míčem u nohy,“ vypozoroval Sparv. „Tím vším nám může hodně pomoct.“

Sparťané oslavují střelce Emmanuela Uchennu, který se trefil v přípravném utkání proti Malmö ve svém prvním startu za Spartu po příchodu z Baníku Ostrava.

Přidejte jeden trochu nečekaný bonus - proti Malmö ramenatý chlapík s vysokým čelem několikrát nasprintoval daleko na polovinu soupeře, jednou dokonce zkoušel presovat brankáře při rozehrávce. Coby stoper!

„Jo, nabíhal hodně vysoko. Abych řekl pravdu, není to úplně to, co od něj čekáme,“ usmál se Sparv. „Ale líbí se mi jeho nastavení, je fakt pracovitý. V dalších zápasech asi bude muset být s útočením trochu opatrnější, ale s tím, jak zapadl jsme spokojení.“

Tušíte, kde se Uchenna vlastně v Česku vzal? Možná jste si ani nevšimli, že do Baníku dorazil už skoro před dvěma lety z prvoligového nigerijského týmu Ikorodu FC, tehdy naprosto bez povšimnutí. Dostal čas, rozvíjel se v béčku, dvakrát si odskočil na hostování, do Vítkovic a Hlučína.

A po parádním podzimu ho teď čeká zatím největší výzva: ukázat, že sebevědomý sparťanský debut nebyl náhoda.