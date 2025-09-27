Emmanuel Uchenna, ramenáč z Nigérie, se usadil v sestavě a vyhlíží dnešní hit kola (15.00). Zápas proti Baníku v Ostravě, odkud na Letnou v lednu přišel.
„Těším se. Tam to pro mě v Česku všechno začalo. Potkal jsem spoustu fajn lidí, našel kamarády,“ vypráví a zadívá se přímo do očí. „Dokonce i Prahu a Spartu mi schválili, i když vím, že v Ostravě ji lidi moc nemusí.“
No právě. Bral jste rivalitu s Baníkem v potaz, když se Sparta ozvala?
Snažil jsem se, aby mě to neovlivnilo. Věděl jsem, že je Sparta top tým v Česku a že tuhle šanci nechci zahodit. Nenechal bych se zviklat názory ostatních. Ale kamarádi mi stejně nic nerozmlouvali.
Pan Priske je bývalý obránce, takže přesně ví, jak se na hřišti cítím. I díky tomu se zlepšuju a posouvám. Pod ním jsem úplně změnil styl.