Sparťanský lídr Uchenna a jeho svět: Já a kněz? Bůh měl jiný plán

Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna se raduje ze svého gólu proti Dukle. | foto: Anna Kristová, MAFRA

David Čermák
Jiří Čihák
,
Na začátku roku to vypadalo jako čistý risk. Padesát milionů za chlapa, který v lize odkopal čtrnáct zápasů? A to se jako fakt vyplatí? Teď už se zdá, že se fotbalová Sparta nesekla.

Emmanuel Uchenna, ramenáč z Nigérie, se usadil v sestavě a vyhlíží dnešní hit kola (15.00). Zápas proti Baníku v Ostravě, odkud na Letnou v lednu přišel.

„Těším se. Tam to pro mě v Česku všechno začalo. Potkal jsem spoustu fajn lidí, našel kamarády,“ vypráví a zadívá se přímo do očí. „Dokonce i Prahu a Spartu mi schválili, i když vím, že v Ostravě ji lidi moc nemusí.“

No právě. Bral jste rivalitu s Baníkem v potaz, když se Sparta ozvala?
Snažil jsem se, aby mě to neovlivnilo. Věděl jsem, že je Sparta top tým v Česku a že tuhle šanci nechci zahodit. Nenechal bych se zviklat názory ostatních. Ale kamarádi mi stejně nic nerozmlouvali.

Pan Priske je bývalý obránce, takže přesně ví, jak se na hřišti cítím. I díky tomu se zlepšuju a posouvám. Pod ním jsem úplně změnil styl.

Vstoupit do diskuse

