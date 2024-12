Případ Uchenna. V hitu ho kouč nechal sedět, přiblížil se přestup do Sparty?

V předchozích týdnech čtyři zápasy plný počet minut, o víkendu proti Karviné jen tribuna kvůli trestu za čtyři žluté karty.

Očekávalo se, že proti Slavii kouč nigerijského stopera do sestavy vrátí. Neudělal to, do hry ho poslal až v samém závěru.

Proč?

„Čekal jsem tu otázku, že by měl odejít,“ přemítal Hapal na tiskové konferenci po čtvrtečním odloženém duelu osmého kola.

„Ale nevím, jestli se to teď řeší. Vůbec to není na pořadu dne. Uči toho už v minulém týdnu moc nenatrénoval, měl problém s přitahovačem. Navíc jsme odehráli výborný zápas s Karvinou (2:1), tak jsme sestavu neměnili,“ vysvětloval Hapal.

Další důvodem může být i fakt, že Hapal tuší, že robustního obránce v druhé části sezony už k dispozici pravděpodobně mít nebude. I proto proti ligovému suverénovi nasadil ty, s kterými do budoucna počítat může.

S útočníky Slavie se prali Frydrych, Chaluš a Pojezný. „Frýďas odehrál výborný zápas, podporoval útok,“ řekl Hapal. „K tomu Chaluš sváděl souboje s Chorým. V defenzivě jsme nepropadli, i když Slavia měla šance. A když tam pak Uči vlezl, vnesl do hry energii. Jen škoda, že z nějakého jeho autu nepadl gól,“ podotkl Hapal.

Ostravský Emmanuel Uchenna v zápase se Spartou.

Uchenna, ač odehrál jen dlouhé desetiminutové nastavení, slyšel pochvalu i od slávistického kouče Jindřicha Trpišovského.

„Co on dokáže hodit, někdo nedokáže ani kopnout. Je to skvělý hráč, evropský stoper. Má sice odehráno jen málo zápasů, ale je zajímavý. Silný fotbalově i mentalitou,“ řekl Trpišovský.

Na čerstvě jedenadvacetiletého urostlého stopera jsou vážně pozitivní reference. Nejen na jeho fotbalové dovednosti. Je jiný než jeho krajané či další hráči z Afriky.

V Ostravě je necelé dva roky. Hostoval ve Vítkovicích a v Hlučíně, rezervě Baníku na jaře pomáhal k postupu do druhé ligy. V nejvyšší soutěži debutoval v druhém kole proti Jablonci poté, co tým v zahajovacím duelu podlehl na Bohemians. Za podzim stihl dvanáct ligových zápasů, před měsícem proti Dukle i skóroval.

Ač toho zatím odehrál málo, zaujal Spartu i Slavii. On sám by preferoval přestup k obhájci titulu. Jak je přemýšlivý, sám si vyhodnotil, že ve Spartě by měl větší šanci na herní vytížení.

Sparta ho může chtít na pozici pravého stopera jako přímou náhradu za Martina Vitíka, kterého znovu lákají italské kluby Neapol a Fiorentina. V létě reprezentačního stopera Sparta nepustila, nyní by to mohla přehodnotit.

Uchenna má ve smlouvě výstupní klauzuli, údajně ve výši dvou milionů eur, což je v přepočtu asi padesát milionů korun. Pokud je druhý klub zaplatí, nemusí se zástupci Baníku ani jednat.

Podle informací iDNES.cz se však Sparta chce dohodnout. Vedle odstupného může jít o hráčskou kompenzaci, o významný podíl z případného dalšího prodeje či kombinaci všeho.

Specializovaný server Transfermarkt dává přestupu Uchenny do Sparty osmačtyřicetiprocentní pravděpodobnost.

Vedle Vitíka nastupují za Spartu na pozicích středních obránců nejčastěji Panák a Sörensen, dále má k dispozici Rosse, Cobbauta a univerzála Zeleného.

Ve Slavii patří mezi tři stabilní stopery Holeš, Ogbu a Bořil, v užší rotací jsou Zima s Chaloupkem, po vážném zranění kolene se během jara bude vracet Vlček, minuty pomalu sbírá i mladík Konečný, zaskakovali tam Prebsl i Zmrzlý.