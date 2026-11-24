„Je chytrý, učenlivý a odolný,“ poví pro iDNES Premium jeden z trenérů Slavie Zdeněk Houštecký. „Není jednoduché zvládat náš styl, Manu ho dokonce pohybem povznáší.“
V lize má pět tref a tři asistence, v kabině lídra soutěže nenajdete produktivnějšího borce. Taky nikdo z týmu nemá víc startů než on.
Kulatý dvacátý soutěžní zápas si dvaadvacetiletý Nigerijec připíše ve středu od 18.45 proti Villarrealu. Vsaďte se, že při dalším vystoupení v Lize mistrů bude důležitou postavou.
V české lize se vás obránci snaží dost často zastavit nedovoleným způsobem, ale Manu je tak mrštný, že jim z faulu stejně uteče.