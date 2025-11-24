Chance Liga 2025/2026

Ayaosi se nebojí kosy. Jsem bojovník, říká po hattricku mezi sněhovými mantinely

Autor:
  12:07
Klidně mohl nastřílet pět gólů, ale i se třemi byl Emmanuel Ayaosi nadmíru spokojený. Už nějakou dobu patří k tahounům fotbalistů MFK Karviná, od osmého kola se drží v základní sestavě. V nedělním prvoligovém utkání hattrickem přispěl k výhře nad Hradcem Králové 4:3.
Karvinský záložník Emmanuel Ayaosi (vlevo) v souboji s královehradeckým Jakubem...

Karvinský záložník Emmanuel Ayaosi (vlevo) v souboji s královehradeckým Jakubem Elblem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

8 fotografií

„Cítil jsem se úžasně. Byl to skvělý zápas pro mě i celý tým. Už si ho budu navždy pamatovat,“ prohlásil jednadvacetiletý nigerijský záložník.

Do Karviné přišel v březnu 2023 z celku Dakkada FC a loni v létě povýšil z třetiligové rezervy do prvoligového týmu.

Za ten odehrál 41 utkání, než se poprvé trefil, což bylo ve 13. kole tohoto ročníku při výhře Karviné 4:2 v Mladé Boleslavi. A nyní po dvou dalších zápasech se prosadil hned třikrát...

Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi

Africkému fotbalistovi nevadilo ani mrazivé počasí a zápas mezi mantinely sněhu, které byly kolem hřiště. „Zima už není žádný problém,“ usmál se. „Ale zpočátku to pro mě bylo opravdu těžké. Časem jsem se musel zdejšímu počasí přizpůsobit. Zvykl jsem si.“

Pořádně ho vyškolil jeho druhý prvoligový duel za Karvinou. Ta přesně před dvěma roky hostila Sigmu Olomouc, jíž podlehla 0:2.

Během první půle začalo hustě sněžit, sudí protáhl přestávku na víc než půl hodiny, aby pořadatelé upravili hřiště. Už v prvním poločase si rozhodčí vyžádal žluté míče a domácí do druhé půle vyměnili bílé dresy za zelené.

„To bylo asi poprvé, co jsem viděl sníh, pořádně sněžilo i během zápasu. Celý druhý poločas jsme hráli na sněhu, byla to pro mě tvrdá zkouška,“ připomněl Ayaosi.

Co pro vás první hattrick v kariéře znamená?
Hodně, věnuji ho své mámě a také své rodině. Byl to můj nejlepší zápas v kariéře.

Takže vaše rodina vás na dálku bedlivě sleduje?
Jo, jo. Zrovna v den utkání jsem s mamkou telefonoval a slíbil jí, že dám gól a případné vítězstvím jim věnuji. Takže jsem rád, že se to povedlo. Ale vím, že musím pořád bojovat. Ty góly jsou pro mě skvělá věc.

Budete svůj první hattrick v kariéře slavit?
S rodinou ne, to si jen zase zatelefonujeme (usmál se), ale něco málo možná bude se spoluhráči. Ti jsou jako moje rodina. Také si trochu odpočineme, protože v pondělí máme volno a od úterka se už budeme chystat na sobotní zápas ve Zlíně.

Na třetí gól vám nahrával krajan Lucky Ezeh. Potěšilo vás to?
Jasně, spolupráce s ním je skvělá. Jakmile měl míč a vyrazil dopředu, věděl jsem, že mi ho pošle. Byl jsem připravený a na mě bylo, abych jen přesně zakončil.

Fotbalisté Karviné Lucky Ezeh a Emannuel Ayaosi (zleva) jdou na trénink v zimní přípravě.

Co se změnilo, že se v této sezoně stále více prosazujete? V těch předešlých dvou jste pravidelně nehrával...
To, že jsem se musel o místo rvát, mě drželo v chodu. Jsme bojovník, vždycky chci bojovat, i když nemám možnost hrát – život je o příležitostech. Takže každý den tvrdě pracuji a věřím, že až přijde můj čas, budu skvělý. Jsem vděčný Bohu za skvělou příležitost, kterou mám v Karviné, a že mi tady věří a že jsem udělal něco skvělého pro tým i pro sebe.

V čem jste se ale musel zlepšit, abyste si získal důvěru trenérů?
Oni mluví o tom, že rosteme každý den, ale že musíme být pořád také pokorní. Vše začíná na tréninku, není to jen o samotné hře. Takže důležité je, jaký máte celkový přístup. A na tréninku záleží, jak pak vypadáte na hřišti. Trenéři chtějí, abychom se pořád zlepšovali a nikdy nebyli spokojení, abychom tvrdě pracovali.

V Karviné jste třetí sezonu. Jaké jsou vaše další cíle?
Chci se v kariéře dostat daleko. Proto tvrdě pracuji. V Karviné jsem vlastně odmala a lidem z klubu jsem vděčný, že se teď stávám velkým hráčem. Zatím se mi v Karviné libí, takže nikam neutíkám.

17. kolo

16. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 16 6 5 5 19:18 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
16. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
