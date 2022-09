Ve druhé půli už jsme jen běhali, konstatoval pardubický záložník Tischler

Tischler proti Sigmě absolvoval plnou porci minut, nenastoupil ovšem jako tradičně na pravém kraji zálohy. Stále ještě dočasný nový trenér Pardubic Pavel Němeček mu dal šanci na pozici defenzivního záložníka místo Dominika Janoška, jenž se posunul doleva.

„Přišel jsem do hry na tuto pozici už v minulém kole proti Zlínu (1:2), měl jsem za úkol držet střed hřiště a doplňovat spoluhráče, kde bylo potřeba. Je možné, že tam nastoupím znovu, budu se snažit podat co nejlepší výkon,“ sliboval Tischler po zápase s Olomoucí.

V něm na novém postu příliš výrazný nebyl, větší kaňku však na utkání se Sigmou zanechal moment ze 37. minuty, kdy krajní bek Pardubic Bernardo Rosa fauloval Jana Vodháněla a po poradě s videem inkasoval červenou kartu. Vzhledem k tomu, že Pardubice nijak neexcelovaly ani při vyrovnaném počtu, nemohlo to dopadnout jinak než vedoucí brankou Olomouce v nastaveném čase, kterou po hlavičce zařídil Jakub Pokorný. Pak už Pardubice jako by zůstaly v kabině.

„Ten gól do šatny zápas zlomil. Musíme zůstat soustředění až do hvizdu, protože když je to 0:0, tak i v deseti se dá druhý poločas ubránit, dostat se třeba do brejku. Olomouc ale šla do vedení a měla větší jistotu,“ mrzelo Emila Tischlera.

Ve hře Východočechů skutečně nebylo téměř nic, první střelu na bránu si nachystal Janošek až v 88. minutě, a to ještě pálil zcela neškodně přímo do náruče gólmana. Minutu před tím totiž ležel na zemi v křečích, bezprostředně po střele pak musel střídat. Tou dobou už navíc Hanáci po další trefě Antonína Růska vedli 2:0 a do toho několikrát trefili brankovou konstrukci.

„Ve druhém poločase už jsme jenom běhali. Pořád jsme se snažili dostat do hry, ale nepovedlo se,“ litoval Tischler.

Pro Pardubice šlo již o čtvrtou prohru v řadě, celkově pak letošní šestou. Bodově se na nich chytil zatím každý soupeř ze spodní poloviny tabulky a v neděli Východočeši míří na hřiště Baníku, který je taktéž v krizi.