Dvougólový pardubický střelec Tischler: Věřili jsme, že vyrovnáme

Jak hodnotíte první utkání? Prohrávali jste 0:2, ale nakonec berete bod.

Na začátku jsme trochu zaspali, pouštěli jsme soupeře do šancí, z toho pak byla penalta. Pak už jsme se dostali do hry, byli jsme silnější na balonu. Od té doby jsme byli lepším týmem. Druhý poločas jsme i přes obdržený gól byli lepší, zasloužili jsme si vyrovnat a povedlo se nám to.

Bod tedy berete?

Když se podíváme na průběh zápasu, tak jsme za ten bod samozřejmě rádi. Myslím, že ke konci se dalo vytěžit i víc. Ale i z toho pohledu, že minulou sezonu jsme začali porážkou, ten bod rádi vezmeme a budeme sbírat dál.

Prohrávat 0:2 asi není zrovna snadné. Jak jste se dokázali zvednout?

Já osobně jsem cítil, že máme na víc. Že jsme lepší. Myslím, že všichni věřili, že vyrovnáme, že tu sílu máme.

Z tohoto pohledu byl váš gól na 1:2 velice důležitý.

Takové góly tomu vždycky pomohou, tým pak musí najít ještě další síly, je tam naděje na vyrovnání a to pomůže.

Pomohli vám i fanoušci?

Když prohráváte, musíte si podporu získat. Po našem prvním gólu to bylo znát, fanoušci v zádech dají sílu do útoků. Pro soupeře je to pak nepříjemné, když je atmosféra a tlak.