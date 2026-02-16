Chance Liga 2025/2026

V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Radomír Machek
  13:56
V neděli vpodvečer sice ještě v Praze na Letné v zápase se Spartou v kádru týmu nebyl, ale přesto si od něj ve fotbalovém Hradci hodně slibují. Pokud byste totiž hledali překvapivý zimní nákup do kádru pro jarní část sezony, Elione Fernandes Neto by jednoznačně aspiroval na nejpřednější místo.

Elione Fernandes Neto poprvé v královéhradeckém dresu | foto: FC Hradec Králové

Dvacetiletý fotbalista z Angoly totiž dorazil do Malšovické arény z rakouského Red Bull Salzburg poté, co v poslední době oblékal dres druholigového rakouského FC Liefering.

„Jde o mladého, perspektivního hráče do záložní řady. Pevně věříme, že Elione u nás rozvine potenciál, který prokazoval ve druhé lize v Rakousku i Německu,“ uvedl na adresu poslední zimní posily Hradce Petr Pojezný, sportovní ředitel hradeckého klubu.

Elione Fernandes Neto se zařadil mezi nemálo zimních posil Hradce. Záložník Daniel Trubač a útočník Marko Regža už za sebou mají výhru nad pražskou Duklou, k níž přispěli v základní jedenáctce, obránce Viktor Zentrich na svoji šanci zatím čeká.

Podobně jako Neto, kterého klub přivedl jen pár hodin před koncem zimního přestupového okna. Fotbalista, jenž největší část své dosavadní kariéry prožil v Německu.

„Hrál jsem v akademii FC Hennef, potom jsem se přesunul do většího města a tam do 1. FC Köln. Jeden rok jsem hrál ve Fortuně Köln, pak dva roky v Düsseldorfu a tři v Salzburku,“ popsal nový člen hradeckého týmu svoji fotbalovou cestu, která ho přivedla do Hradce.

Neto je svým fotbalovým zaměřením hráč do záložní řady, spíše pro defenzivní úkoly v jejím středu. „Nejraději hraji na šestce, protože mám rád, když je přede mnou celé hřiště a můžu lépe tvořit hru, podílet se na výstavbě akcí. Myslím, že mou silnou stránkou je má technická vybavenost a také fyzická síla, hlavně v horní části těla,“ popisuje Neto své fotbalové přednosti.

Pokud se mu podaří získat místo v sestavě týmu, bude se na hřišti potkávat s Vladimírem Daridou, kapitánem hradeckého mužstva s výraznou fotbalovou minulostí právě v Německu.

„Viděl jsem ho hrát v Hertě. Byl tam velkou legendou. Dříve jsem jeho zápasy sledoval,“ uvedl Neto na adresu svého nového spoluhráče, „a znám také van Burena, pamatuji si ho už z dřívějška, když ještě hrál za Slavii.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Mladá Boleslav - Teplice 0:0, nudný zápas, celkem jen tři střely na bránu

Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Bez velkých šancí, bez nebezpečných střel, bez vzrušujících okamžiků. Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi jinak než bezbrankovou remízou snad ani skončit nemohl. Hrstka fanoušků v...

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

