V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Dvacetiletý fotbalista z Angoly totiž dorazil do Malšovické arény z rakouského Red Bull Salzburg poté, co v poslední době oblékal dres druholigového rakouského FC Liefering.
„Jde o mladého, perspektivního hráče do záložní řady. Pevně věříme, že Elione u nás rozvine potenciál, který prokazoval ve druhé lize v Rakousku i Německu,“ uvedl na adresu poslední zimní posily Hradce Petr Pojezný, sportovní ředitel hradeckého klubu.
Elione Fernandes Neto se zařadil mezi nemálo zimních posil Hradce. Záložník Daniel Trubač a útočník Marko Regža už za sebou mají výhru nad pražskou Duklou, k níž přispěli v základní jedenáctce, obránce Viktor Zentrich na svoji šanci zatím čeká.
Podobně jako Neto, kterého klub přivedl jen pár hodin před koncem zimního přestupového okna. Fotbalista, jenž největší část své dosavadní kariéry prožil v Německu.
„Hrál jsem v akademii FC Hennef, potom jsem se přesunul do většího města a tam do 1. FC Köln. Jeden rok jsem hrál ve Fortuně Köln, pak dva roky v Düsseldorfu a tři v Salzburku,“ popsal nový člen hradeckého týmu svoji fotbalovou cestu, která ho přivedla do Hradce.
Neto je svým fotbalovým zaměřením hráč do záložní řady, spíše pro defenzivní úkoly v jejím středu. „Nejraději hraji na šestce, protože mám rád, když je přede mnou celé hřiště a můžu lépe tvořit hru, podílet se na výstavbě akcí. Myslím, že mou silnou stránkou je má technická vybavenost a také fyzická síla, hlavně v horní části těla,“ popisuje Neto své fotbalové přednosti.
Pokud se mu podaří získat místo v sestavě týmu, bude se na hřišti potkávat s Vladimírem Daridou, kapitánem hradeckého mužstva s výraznou fotbalovou minulostí právě v Německu.
„Viděl jsem ho hrát v Hertě. Byl tam velkou legendou. Dříve jsem jeho zápasy sledoval,“ uvedl Neto na adresu svého nového spoluhráče, „a znám také van Burena, pamatuji si ho už z dřívějška, když ještě hrál za Slavii.“