Ještě jedna posila pro Spartu. Belgický stoper Cobbaut přichází z Parmy

Do úterka musí Sparta nahlásit soupisku pro nadcházející ročník Ligy mistrů. Šestadvacetiletý Cobbaut by na listu chybět neměl.

„Je to zkušený stoper s mnoha starty v zahraničních soutěžích. Je zvyklý hrát pod tlakem a loni absolvoval velmi dobrou sezonu v Mechelenu. Svou herní typologií a fyzickými parametry by měl dobře zapadnout do našeho stylu,“ věří Rosický.

Klub nováčka na sociálních sítích představil v první školní den. Proto využil úryvek z oblíbené Obecné školy a z belgického drsňáka v klipu na chvíli udělal nezapomenutelného filmového učitele Igora Hnízda.

„Jmenuji se Elias Cobbaut,“ hlásí nový hráč u tabule.

Sparta jeho příchodem reaguje na zranění španělského krajního fotbalisty Imanola Garcíi, který se zranil před třemi týdny na Bohemians a scházet bude několik měsíců.

Bývalý mládežnický reprezentant Cobbaut má jeden start i za belgické áčko, s nímž v roce 2019 odehrál po boku bratří Hazardů, záložníka De Bruyneho či křídelníka Carraska kvalifikační utkání o Euro proti Kypru.

Před třemi lety přestoupil za tři a půl milionu eur z belgického Anderlechtu do italské Parmy, kde hrál dvě sezony druhou nejvyšší soutěž. Minulý ročník pak strávil na hostování v Mechelenu.

Cobbaut je po zmíněném Imanolovi z Bilbaa, Ernalu Krasniqim a Albionu Rrahmanim z Rapidu Bukurešť a Mathiasu Rossovi z tureckého Galatasaraye pátou letní posilou Sparty.