Když je třeba, mohu na křídle zaskočit, říká ostravský obránce Šehić

Spekulovalo se o jeho odchodu, jenže beka z Bosny a Hercegoviny už od letní přípravy mimo jiné trápila třísla.

„Díkybohu už mám po zranění a nějakou dobu zase trénuji,“ řekl Šehić, který do českého fotbalu přišel v létě 2021, kdy posílil Karvinou. Z ní rodák ze Sarajeva po roce zamířil do Baníku.

V předposledním utkání minulého roku v Hradci Králové (3:2) střídal jen na šest minut, ale hned nato doma s pražskou Slavií (2:3) byl v základu. „Dal jsem se do kupy a ten zápas se Slavií odehrál. Musím zaklepat, že zdraví zatím drží,“ prohlásil Šehić.

Proti Slavii nastoupil na kraji zálohy, na místě Ewertona. Mohl by ho nahradit v případě, že se brazilský záložník do Baníku nevrátí?

„Eldar může hrát nahoře, ale cítí se lépe na kraji obrany. Uvidíme. Spíše by tam mohl naskakovat Adediran,“ zmínil ostravský trenér Pavel Hapal novou posilu.

Hráči Ostravy Tomáš Rigo (vlevo) a Eldar Šehić se radují z gólu v zápase proti Slavii.

Eldare, jak vnímáte, že byste mohl zastoupit Ewertona na levém straně zálohy?

S trenérem jsme se o tom bavili. On ví, že, když je potřeba, mohu naskočit na levé křídlo. Ale všichni víme, že to není můj post. Pokud to však mužstvu pomůže a nikdo jiný není... Samozřejmě víme, jak Ewi (Ewerton) hrál, je to jeden z nejlepších fotbalistů. Zaskočit mohu, ale můj post je levý bek.

Proti slávistům jste ale hrál velice dobře...

... No, vždycky se snažím podat nejlepší výkon. Když tady byl Srky (Srdjan Plavšić), tak jsem hrál levé křídlo. Nějak tam pomoci mohu, ale snadnější to je v zápasech se silnějšími soupeři, kdy se trošku víc bráníme. Mám pak více prostoru vyrazit do brejku. V jiných utkáních by to zřejmě bylo složitější.

Je post levého obránce a levého záložníka hodně odlišný?

Když hraješ levého beka, máš prostor před sebou nějakým způsobem otevřený. Na křídle musíš více tvořit, hodně útočit i bránit. Musím si na to zvyknout.

Z křídla se i více dostanete k zakončení, do šancí, že?

Ano, to by měl být základ.

Těšíte se na teplo na soustředění v tureckém Beleku?

Samozřejmě. Máme za sebou tři týdny, které jsme poctivě odmakali. Tréninky byly nesmírně náročné. Teď nás čeká už snad příznivější klima. A k tomu spousta zápasů. Už to bude hlavně o fotbale.

Co mohou fanoušci v jarní části první ligy od Baníku čekat?

Všichni vědí, že se chceme udržet mezi nejlepšími šesti celky. A pokud se podaří, konečně vybojovat i účast v evropských pohárech.