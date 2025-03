Slavia upřesnila: Diouf má prasklinu v lýtkové kosti. Vrátit se může už za tři týdny

Slavia o stavu dvacetileté opory informovala v neděli dopoledne na svém webu.

Diouf se zranil v úvodu sobotního derby, které Slavia prohrála 0:2. V souboji před sparťanskou střídačkou nechal svou levou nohu pod Emmanuelem Uchennou, domácím obráncem. Ten odehrál ve skluzu balon a pak slávistickému hráči kopačku přisedl.

Nebyl to faul, jako spíš nešťastný a nazaviněný moment.

„Malick má zlomeninu lýtkové kosti. Chtěl to ještě pokračovat, jít přes bolest, ale nešlo to,“ komentoval v sobotu večer Trpišovský.

Diouf zkusil zranění rozběhat, kopal i roh, ale po chvíli se nechal střídat. Přímo ze stadionu odjel na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích a ještě před koncem zápasu se vrátil zpátky na Letnou. Děkovačku s fanoušky už absolvoval o berlích a v ochranné botě.

„Viděl jsem ho v slzách a je mi ho moc líto,“ řekl po derby slávistický obránce Tomáš Holeš. I necelou hodinu po závěrečném hvizdu hodnotil zápas ve velkých emocích: „Oni nám ho tady zranili, nevím, jestli to byl jejich záměr nasadit na něj Uchennu, aby nám ho takhle zrušil. Netvrdím, že ho zranil schválně, ale mohl být záměr na něj hrát důrazněji.“

„Mrzí mě to hlavně za něj. Je to skvělý kluk, vypracoval se, odehrál skvělé zápasy, dostal se do topu. Proto to bolí. Do konce sezony asi bude chybět a my ho musíme nějak nahradit,“ řekl pak Trpišovský.

Teď ale všechno jinak, což je pro Slavii dobrá zpráva.

Vzhledem k blížící se reprezentační přestávce může Diouf, o kterého v zimě stály kluby z anglické Premier League, v ideálním případě scházet jen ve dvou ligových zápasech s Jabloncem a na Dukle. V dubnu by měl být zpátky.