„Přesně tak to mělo dopadnout. Ten kluk je mimořádný a bude ještě lepší. Jeho potenciál je brutální,“ pravil trenér Jindřich Trpišovský.

Teprve před půldruhým rokem ho přitom Slavia koupila za 50 milionů korun, což se zprvu jevilo jako čiré bláznovství. Dioufovi bylo čerstvě devatenáct a v norské lize, kde kopal za polárním kruhem za Tromsö, dostával jednu žlutou kartu za druhou. Z roztržitosti a přemíry snahy.

Teď putuje do West Hamu United za víc než 600 milionů.

Přestupuje za dvanáctinásobek!

„Dámy a pánové, Malick musí na letiště,“ pronesl hlasatel v Edenu, když se dohrál atraktivní přátelák a následovala děkovačka. Téměř vyprodaná aréna, snaživý soupeř z druholigových Drážďan, výhra 4:2 a číslo 12 v dojetí, které se nakonec v slzy neproměnilo.

Z tribuny všechno sledoval i trenér národního týmu Ivan Hašek a nový manažer reprezentace Pavel Nedvěd. Diouf původně neměl hrát, přesto na poslední dvě minutky nastoupil. Vzhledem k tomu, jak náročný to byl transfer, překvapilo, že se senegalský jezdec vůbec převléká.

Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) sleduje přípravné utkání Slavie Praha proti Dynamu Drážďany. Spolu s ním pozorují zápas Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a Tomáš Hübschman.

Úřadující fotbalový mistr ztrácí necelý týden před sezonou extrémně kvalitního hráče, ale věděl dlouho dopředu, že se to stane. Diouf během minulé sezony vynikal. Třebaže si nepříjemně zranil lýtkovou kost.

West Ham nejprve nabídl zhruba půl miliardy a Slavia řekla ne. Proto existovala taky varianta, že přestoupí do Monaka. Sice bez rekordní částky, zato s obrovskými bonusy, které by klubovou pokladnu potěšily později.

Tradiční londýnský klub s kladivy ve znaku nakonec přihodil, což kvitoval i reprezentační kapitán Tomáš Souček, který West Hamu poctivě slouží už šestým rokem. Není tajemství, že v celém příběhu taky hraje roli.

Konkrétně svým zájmem a doporučením. Jak v létě 2023 horoval, aby klub ze Slavie vykoupil pravého obránce Vladimíra Coufala, což se West Hamu za zhruba 160 milionů korun vyplatilo, letos vyhlížel víc než půlmiliardového Dioufa.

Zajímá vás, proč zrovna on trhnul tuzemský rekord? Je to vyrýsovaný atlet s báječnou levou nohou, zdravý charakter, vytrvalý, zarputilý, přizpůsobivý, efektivní a nesmírně perspektivní, což jeho cenu povyšuje.

Navíc odchází do Premier League, což je nejbohatší liga světa (vynecháme-li nekorektně štědrou Saúdskou Arábii). Právě na takovou nabídku čekal on i Slavia.

Přitom kdysi mu rodiče rázně rozmlouvali, aby se k fotbalové kariéře upínal: „Musíš se věnovat škole, studuj na právníka. Fotbal tě neuživí.“ Dokonce v Dakaru chodil za školu, protože potřeboval, aby doma týden nepoznali, že cestuje na speciální tréninky talentů v akademii. Bylo mu třináct a vybrali ho.

El Hadji Malick Diouf ze Slavie Praha se loučí s fanoušky po přípravném utkání s Dynamem Drážďany.

„Maminka mě zbila, když zjistila, že jsem kašlal na školu. Nikdy víc už jsem v životě nelhal,“ vyprávěl bezvadnou angličtinou při lednovém soustředění ve Španělsku.

Teď se dá předpokládat, že se rodiče a klidně i všech pět jeho sourozenců, až dostanou víza, přestěhují za ním do Londýna.

Za fotbalem.

Za snem, o kterém byli u Dioufů přesvědčení, že nemůže vyjít.

„Vlastně nevím, jestli mi Malick bude víc chybět jako fotbalista nebo jako člověk. Ale samozřejmě musíme být šťastní za něj,“ prohlásil trenér Trpišovský po nedělní rozlučce.

El Hadji Malick Diouf ze Slavie Praha se loučí s trenérem Jindřichem Trpišovským v generálce proti Dynamu Drážďany.

Otázka ovšem je, jak to ovlivní Slavii, která si vybojovala vstupenku přímo do Ligy mistrů, takže se jí netýkají zrádná pohárová předkola. Vydělala balík, který může okamžitě investovat, ale udělá to? Zariskuje? Spíš ne, letní příprava právě končí.

Na levý kraj hřiště si mezitím pořídila slovenského obránce Dominika Javorčeka, jenže ten si vážně zranil koleno a bude zhruba sedm měsíců chybět. První volbou za Dioufa, už pro nedělní start s Hradcem Králové, je Ondřej Zmrzlý. Nicméně trenéry během léta mile překvapil liberijský běžec Emmanuel Fully. Ročník 2006.

Že by ve Slavii rozepsali další velký příběh kluka odnikud?

Malick Diouf by vám nejspíš vzkázal: „Jsem si jistý, že všechno, co se stane, už má Bůh předem vymyšlené. My nevíme, co přijde, zato Bůh nás má pod kontrolou.“