Fantom Diouf. Neumím si představit, že v příští sezoně zůstane, říká kouč Slavie

„Malick předvedl výborný výkon a jeho gól byl opravdu krásný,“ chválil trenér Jindřich Trpišovský.

Senegalský levý wingbek otevřel skóre už ve čtrnácté minutě, když k němu na levou stranu ve vápně propadl centr Tomáše Holeše.

Žádné velké přemýšlení, natož zpracování. Prásk přímým nártem, levačkou, rovnou na zadní tyč mimo dosah domácího gólmana.

„Je to o jeho kvalitě, má výbornou střelu. Zase to krásně trefil z první. Není to náhoda, má skvělou kopací techniku a výběr místa. Pořád to trénuje, furt to zkouší. Možná Nico Stanciu měl podobnou střelu z první nártem. To je dar,“ navázal Trpišovský.

Diouf v sebevědomém představení pokračoval, když v takřka následující akci elegantně prostrčil balon mezi nohama Matouškovi, uvolnil tím Provoda, jenž střílenou pobídkou vyzval ke zvýšení skóre Tomáše Chorého – dva nula pro Slavii a stvrzení báječného vstupu do duelu.

„Je na svůj věk neuvěřitelný,“ smekl i spoluhráč Lukáš Provod. „Mám problém ho brát jako mladého, strašně v sezoně vyrostl. Je to prototyp hráče, který trenér Trpišovský potřebuje. Nemá slabinu.“

Diouf do Slavie přestoupil v přepočtu za padesát milionů korun teprve v lednu z norského Tromsö, kde začal hrát dospělý fotbal. Překvapilo, jak rychle se ve Slavii zabydlel v sestavě, prosadil se hned při debutu proti Karviné, jenže stejně rychle z ní už v březnu také vyfičel. Kvůli červené kartě po faulu na hvězdného Pulišiče nedohrál úvodní osmifinále Evropské ligy proti AC Milán, v dubnu a v květnu pak chodil jen za třetiligové béčko.

V létě ale odmakal přípravu a do nové sezony vletěl jako drak. Asistence proti Budějovicím, vítězný gól v Liberci. Trefil se také do sítě Olomouce, Pardubic a Boleslavi.

Výborná střela přispěla k tomu, že na něj slávisté na přestupovém trhu vůbec ukázali. „Jeden z důvodů, proč jsme se pro něj rozhodli. Myslím si, že v tom bude pokračovat. Má skvělou biomechaniku pohybu a razanci střely,“ poznamenal Trpišovský.

El Hadji Malick Diouf ze Slavie Praha slaví gól proti Sigmě Olomouc.

Vzhledem k Senegalcově formě ale současně dodal, že nabývají reálných obrysů obavy, že Diouf ve Slavii dlouho nevydrží.

„Jeho výkony musí svítit v radarech týmů, kombinace věku a bodů je jasná. Nás zaujal při skautingu po deseti minutách, bouchne vás přes oči,“ řekl Trpišovský.

„Jsem tudíž šťastný, když dá gól někdo jiný,“ rozesmál se. „Ale vážně, neumím si teď představit, že by tady zůstal v příští sezoně. Ještě když se podíváte na jeho skvělá čísla, která má za pár zápasů. Skvěle se nám s ním pracuje, je dobře vybalancovaný co se týče emocí a koncentrace. Určitě kolem něj bude rušno už v zimě. A v létě se uvidí, bude záležet i na něm.“