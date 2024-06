Singhateh netrénuje, nevrátil se z dovolené. Sigma jeho pokračování řeší

Sigma tak teď momentálně řeší další působení Gambijce na Hané. Ve hře je i jeho konec. Singhateh přešel do Sigmy v zimě z pražské Slavie, v Olomouci měl rok hostovat. Jeho hostování bylo součástí transferu asistenta trenéra Milana Kerbra opačným směrem.

Zda bude Slavia nějakým způsobem Sigmě kompenzovat neukázněnost svého útočníka, momentálně není jasné.

Singhateh zůstal v Olomouci svými výkony za očekáváním. V základní sestavě olomouckého áčka nastoupil pouze třikrát. Poté, co vedení týmu převzal po odvolaném kouči Jílkovi Jiří Saňák, hrál Singhateh už převážně jen za druholigový B tým.

Tam jej vedl trenér Tomáš Janotka, který od nové sezony převzal A tým Sigmy. V nedávném rozhovoru pro iDNES.cz o Singhatehovi prohlásil:

Olomoucký Ebrima Singhateh (vlevo) v přípravném utkání proti Hradci Králové

„Zrovna u něj nevnímám, že by se snažil češtině porozumět. Do ofenzivy je skvělý hráč, ale na to, jakou už je v Česku dobu, bych čekal, že toho bude umět víc. V tomhle ohledu bych chtěl pochválit jiné africké hráče, kteří se hodně snaží. Kabina to pak vidí a ocení to, ochota učit se jazyk je důležitá věc.“

Singhateh se Sigmou v pátek ani neodcestoval na soustředění do Polska, kde Hanáci v neděli odehrají první přátelský zápas před novou sezonou. Před angažmá v Olomouci působil Singhateh v druholigové Vlašimi, kde ve čtrnácti zápasech nasázel osm gólů.

Na Hané ale svůj talent patrně rozvíjet nechtěl…