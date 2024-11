V Olomouci flákač, jinde příslib. Singhateh ublížil jen sobě

Na zimním soustředění na Maltě si jej tehdejší kouč Hanáků Václav Jílek chvílemi nemohl vynachválit. Už střádal plány, jak s novým hroťákem naloží, zda jej upřednostní místo typologicky odlišného Lukáše Juliše, nebo oba forvardy postaví vedle sebe. Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář doplnil: „Singhateh nám pomůže. A na podzim bude ještě lepší.“

Nestalo se tak. Důvod? Singhateh nedorazil na začátek letní přípravy, nevrátil se z dovolené. Zaskočený trenér Tomáš Janotka, který v létě olomoucký mančaft převzal, zvedl telefon a Singhatehovi opakovaně volal. Jenomže… „Neplní individuální program, nebere telefony, neodepisuje,“ shrnul kouč.

103 minut odehrál Singhateh v letošní sezoně Chance ligy.

A tak Singhateh v Olomouc skončil o půl roku dříve, než měl. „Jeho absence mě nemrzí. Pokud je hráč charakterově takto nastavený, tak nemám zájem, abych někoho přemlouval. Ani nepřišel na první trénink. Takové hráče tady prostě nechceme. Určitě tu nebude, u mě má dveře zavřené,“ vymezil se Tomáš Janotka.

O to větší překvapení bylo, když se Singhateh z ničeho nic objevil pár dnů po nešťastném konci v Olomouci v dresu Karviné, kde nastupuje dodnes pod trenérem Hyským, jenž jej vedl i v posledním angažmá před Sigmou – ve druholigové Vlašimi.

Singhateh u Středočechů za 14 zápasů stihl osm gólů, možná i proto od něj v Olomouci čekali mnohem víc. Za svoje půlroční působení na Hané naskočil do deseti prvoligových zápasů, prosadil se jednou, a to z penalty.

Redakce iDNES.cz oslovila Sigmu i Slavii, které Singhateh stále patří. Oba kluby ovšem odmítly zodpovědět dotazy o tom, zda kvůli přístupu Singhateha – z něhož rezultoval dřívější konec hostování – proběhla mezi kluby nějaká kompenzace. „Interní informace komentovat nebudeme, nicméně vztahy s Olomoucí máme velmi korektní,“ vzkázal mluvčí Slavie Michal Býček. Podle redakčních informací měl ovšem pražský celek Hanákům vyplatit blíže nespecifikovanou finanční náhradu.

Hyského naštval, ale kouč Karviné ho neodepsal

Tak jako tak to zatím vypadá, že nejvíc ublížil Singhateh sám sobě. V Karviné paběrkuje, v žádném z ligových zápasů aktuální sezony neodehrál více než půl hodiny, většinou jde však o jednotky minut. Jako třeba v sobotu, když Karviná hostila právě Sigmu, nastoupil Gambijec až na samotný závěr zápasu.

„Olomoucká anabáze mu hodně uškodila. Ale tady se zatím chová dobře. V momentě, kdy jsme se začali bavit, že bychom jej mohli získat, jsem ho samozřejmě chtěl, protože ho znám a vím, jaký má potenciál. Zatím u nás čeká na větší šanci, dostal pár minut,“ řekl karvinský trenér Martin Hyský.

Z Vlašimi znal jiného Singhateha, pozitivně nastaveného a odhodlaného. „Byla to pozitivní zkušenost. Žil s týmem. I když nehrál kvůli kartám, přišel na zápas a klukům držel palce. Choval se fakt týmově, proto mi k němu nesedělo to, co udělal v Olomouci,“ přemítal Hyský. „Zčásti to byla jeho vina. Vždy za to může ten hráč, nechoval se tam asi tak, jak měl. Nepotvrdil, že je profesionál, kterého jsem znal z Vlašimi, kde patřil k nejlepším hráčům. Možná je to i o tom, že neměl vybudovanou pozici a neuměl si s tím poradit. Nevím také, jak s ním v Sigmě komunikovali, nebo nekomunikovali. Ale udělal průser a tím mě naštval. Nenastoupil do přípravy a někde se flákal,“ vyčetl Hyský.

A zatímco v Sigmě na experiment Singhateh rozhodně nebudou vzpomínat v dobrém, karvinský trenér věří, že si z Afričana vypěstuje útočnou hrozbu. „Je schopný obejít hráče, má neskutečnou dynamiku. Jsem rád, že je tady, teď si musí svoji pozici vybudovat. Není to tak, že by tu něco flákal, byť má sklony k tomu být lehkovážný, to souhlasím. Vidím v něm sílu, kterou má. Čeští hráči v sobě takovou dynamiku a schopnost vytvořit šanci či přečíslení nemají. Z tohoto pohledu je to pro nás pořád zajímavý hráč,“ míní Hyský.

„Ale ať už tady, nebo v Olomouci, je to první liga, vyšší soutěž. Je tu větší tlak a konkurence. Už dříve ale ukázal svůj potenciál, může být nadstandardní, možná nebyl dřív zvyklý tolik se o pozici prát. Pořád má šanci, ale furt může být lepší. Ať už v tréninku, nebo v zápasech má na to, aby hrál lépe, aby nám více pomohl,“ uzavřel trenér Karviné.