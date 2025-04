Zápas hodně ovlivnila druhá žlutá a následně červená karta pro domácího Ubonga Ekpaie. To se psala teprve 37. minuta utkání. Právě tohle bylo téma i po zápase.

„Nemáme takovou kvalitu, abychom to pak zvládli. Dokázali jsme ještě za stavu 0:2 snížit, ale pak to už byly takové platonické pokusy. Prohry jsou ubíjející. Stále se připravujeme na každý zápas, ale k ničemu to nevede. Děkuji fanouškům, že stále fandili. Každý ale ať si o utkání udělá obrázek sám,“ hodnotil trenér Jiří Lerch.

Souboj, po kterém zamířil Ekpaie pod sprchu, byl podle jeho slov v pořádku. „Rameno na rameno,“ podotkl Lerch.

Zklamaný byl samozřejmě i kapitán Michal Hubínek. „Hodnotí se mi to špatně, definitivně sestupujeme. Zápas byl smutný v tom, že jsme jako v i jiných případech dostali červenou,“ konstatoval. Připomněl tak třeba nedávné utkání, které doma Dynamo prohrálo s Karvinou 2:3, opět dohrávalo v deseti a ještě se proti němu kopala penalta.

„Chceme vyhrát každý zápas, i když jsme v takové situaci, v jaké jsme. Dnes ty zákroky nebyly zákeřné, chtěli jsme strašně moc vyhrát. K červené kartě se nechci vyjadřovat,“ doplnil Hubínek.

Ubong Ekpai vidí od rozhodčího Marka Radiny žlutou kartu.

Podle něj je problém, že se týmu nedaří dát třeba první gól a donutit následně soupeře k dalším chybám. „Dáváme do toho vše, co umíme. Sráží nás dolů červená karta, jindy penalta, individuální chyba,“ vyjmenoval kapitán Dynama. Dostal otázku i na svou další fotbalovou budoucnost. „Nevím, co se mnou bude dál, nevím, jak to vidí vedení,“ zmínil.

Trenér Lerch ještě uvedl, že už se tým připravuje na druhou ligu. „Chceme ale soutěž dohrát se vztyčenou hlavou. Vnímám, že nikdo nechce být ten první, kdo s námi prohraje. Jsou tu momenty, které neovlivníte,“ reagoval.

Spokojená Boleslav

To zaskakující trenér hostů Josef Jinoch byl po utkání mnohem spokojenější, zároveň ale musel třikrát střídat kvůli zranění svých hráčů. „Mareček je o berlích, uvidíme, co nám řeknou další vyšetření,“ zmínil po výhře Mladé Boleslavi.

„Spadlo to z nás a zastavili jsme sérii porážek. Začátek jsme měli velmi dobrý. Pak utkání ovlivnilo zranění, o poločase druhé, pak odstoupil i třetí hráč. Těší mě, že jsme dali gól ze hry i ze standardní situace. Jsem rád za vítězství, těch sedm zápasů čekání byla dlouhá doba,“ hodnotil Jinoch.

Elvis Isaac se přetahuje s Markem Suchým.

Hlavní tváří zápasu byl dvougólový Matyáš Vojta, který v sezoně vstřelil už deset branek a říká si o nominaci na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let.

„Nebudu lhát, myslím na to, budu se snažit, abych si to místo vybojoval. Nečekal jsem, že budu mít takovou sezonu, dostal jsem pár šancí a chytil jsem to za pačesy,“ pochvaloval si .

V dalším kole nadstavbové části a skupině o záchranu jede příští týden Dynamo na Slovácko a Boleslav se doma představí proti Teplicím.