Z nepotřebného kapitánem. Klub je na prvním místě, jde Ondrášek příkladem

Jaká je atmosféra v kabině před sobotním začátkem jara?

Dobrá. Tým není tak zkušený, trochu nervózní jsme byli už v generálce se Spartou B. Přece jen to pro některé kluky byl první zápas na hlavním stadionu, navíc jsme poprvé hráli na přírodní trávě. Ale hlavní je, že všichni jsou natěšení.

S Duklou to je pro vás klíčový souboj. Může soupeř přijet s defenzivní taktikou a hrát na bod?

Nevím. Vůbec bych nekoukal na soupeře. My musíme jezdit po zadku, jako se to dařilo loni na jaře. A uvidíme, co z toho bude. Věřím, že všichni v kabině chtějí vyhrávat, chtějí tu zůstat, bojují i o další angažmá.

Bývalý kapitán Dynama Marcel Čermák v sobotu přijede jako soupeř. Plánujete nějaké hecování?

Něco asi nastane, to tak bývá. Ale moc to hrotit nebudeme.

Loni jste jaro začali výhrou 3:0 s Baníkem, hodně jste se zvedli. Může se to opakovat?

Proč ne. Výhra vás vždy nakopne, zvedne sebevědomí. Ale asi nikomu z nás se nestalo, že by půl roku nevyhrál. Takové čekání je strašné a tři body by nám strašně moc pomohly. V lize je každý zápas těžký a my musíme jít jeden po druhém. Nekoukat doleva doprava, teď máme zápas číslo jedna.

Zároveň jste už přes dva roky nevyhráli venku. Abyste reálně mohli doufat v záchranu, uspět i na hřištích soupeře je nutnost?

Ta série je neuvěřitelná. Body z venku jsou důležité, ale chce to je sbírat hlavně doma. Já osobně nikdy nic nepropočítával, ani to nemá cenu. Ztrácíme devět bodů, což je hodně. Držím se toho, co říkal Zlatan Ibrahimovič, když byl v Americe. „Když chcete vyhrát titul, musíte hrát od prvního zápasu, jako kdyby to bylo finále.“

Bývalé vedení vás přeřadilo do B týmu, to současné vás vrátilo. Jak jste to bral?

Normálně. Nedělal jsem z toho vědu. Rozhodnutí jsem respektoval a přidal se k béčku. To se stává, že vás v práci někdo nemá rád. Klub je na prvním místě a všichni pro něj musí dělat maximum. V mém věku se těším na každý trénink i zápas. Chci také pomoci mladým. Věřím, že oni pomohou mně.

Změnilo se také to, že s vámi klub po sezoně už nepočítá, když už mu šéfuje někdo jiný?

Nevím, vůbec jsme se o tom nebavili. V klubu je řada důležitějších věcí, které je třeba vyřešit dřív. My také musíme něco předvést na hřišti. Pak se můžeme bavit o další smlouvě.

Máte o vlastní budoucnosti jasno?

Chci hrát, dokud mi bude srdce a zdraví sloužit. Nikdy neříkám nikdy a to platí pro pokračování v Dynamu i kdekoliv jinde. Dohrajeme sezonu a zkrátka uvidíme.