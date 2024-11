Nervy odeznívají. Lerch o novém vedení, Strakovi i zážitcích z cesty za záchranou

Co si pamatujete z tehdejší schůzky?

Seděli jsme s panem Jirkou asi o týden dřív, než oficiálně nastoupilo nové vedení. Říkal, že se nic nemění, že realizační tým a sportovní úsek se měnit nebudou. Rozpočet byl podle něj zajištěný, mluvil o zahraničních investorech. Představil nám strukturu i postup převodu klubu. Hned jsme se bavili o tom, že je třeba posílit A-tým. On vysvětloval, že je ve vedení krátce, že to musí jít postupně. Také sdělil, že Emil Kristek v klubu nebude působit, maximálně bude externí poradce.

Věřil jste, že s vámi opravdu počítá?

Vůbec nás nenapadlo, že by mělo tak rychle dojít k odvolání. My jsme splnili úkol, kdy jsme to na jaře zachránili. Cítili jsme, že fanoušci byli rádi, že v Budějovicích první liga zůstala. Všechny zajímá Slavia a Sparta, ne při vší úctě Varnsdorf nebo Chrudim. I příprava byla dobrá, jenže nám moc nevyšel zápas s Olomoucí a prohráli jsme 0:2.

Byly náznaky, že vás po dalším zápase na Slavii vyhodí?

Seděli jsme v týdnu mezi zápasy s vedením, najednou už tam byl i Emil Kristek. Opakovali jsme, že potřebujeme posily. Emil nám rázně odvětil, ať to teď necháme být. Jedeme na Slavii, tam od nás nikdo nic nečeká. Dejte mi čas, pak se na to další týden vrhneme. To nám dalo trochu klid. Ale prohráli jsme 0:4 a už cestou zpátky jsme dostali zprávy, že druhý den máme přijet na stadion, a to bylo jasné, že se něco děje. Postupem času jsem se dozvěděl, že už to bylo dávno domluvené a jen se čekalo na prohru na Slavii.

Zklamalo vás to?

Jasně. Nebylo to fér, lhali. Vedení mělo říct: Máme o trenérech nebo i hráčích jinou představu. To by bylo férové. Mrzí mne, že jsem se nemohl s hráči osobně rozloučit a poděkovat jim, v kabině už byl následující ráno nový trenér Straka.

Jak vám konec oficiálně odůvodnili?

Prý pokračujeme ve špatně nastavené práci, že to, že Dynamo bude i nadále v první lize, není naše zásluha, ale zásluha Jablonce (ten porazil v posledním kole nadstavby Zlín, díky čemuž se Dynamo dostalo do baráže – pozn. red.). Víc to nespecifikoval. Sebrali jsme se a šli pryč.

Trenér Českých Budějovic Jiří Lerch.

Za své osmiměsíční působení u týmu jste včetně přípravy měli bilanci 11 výher, 11 remíz a osm proher. Zachránili jste první ligu prakticky bez zimních posil. To je špatně nastavená práce?

Podle pana Jirky a Emila Kristka nejspíš ano. Povedlo se nám, že se tým semkl. Vsadili jsme na dvanáct třináct hráčů, kteří měli největší kvalitu. Všichni hráli na sto procent až do posledního kola, přestože věděli, že po sezoně jdou jinam.

Zpožďovaly se výplaty, klub trápily mediální kauzy, tým byl odepsaný. Jak bylo těžké v takovém stavu přesvědčit hráče, aby pořád jeli na sto procent?

Těžké období nás stmelilo. Když někteří kluci neměli peníze, tak si navzájem půjčovali. Pomáhali jsme si, táhli za jeden provaz. Chtěli jsme všem ukázat, že i přes to, že nás už všichni odepsali, zvládneme ligu zachránit. Všichni máme ke klubu vztah a bojovali jsme za něj. Největší podíl měli hráči, kteří makali do poslední minuty.

Nemalý podíl na tom máte i vy jako trenéři. Říkali jste, že zážitky z nakonec úspěšné sezony vydají na knížku. Kolik by měla stran?

Hodně. (směje se) Prožívali jsme hodně příběhů a pocitů. Nemluvím ani o nervech, byl to obrovský tlak na všechny.

Jak moc se u vás zvýšil počet vykouřených cigaret?

Tak o šedesát nebo sedmdesát procent určitě. Teď už nervy odeznívají, ale zase mě hrozně mrzí, jak na tom Dynamo je. V létě jsme se obrátili na zahraniční hráče, protože přivést ty české bylo složité. Pan Koubek měl zavřené dveře do Sparty, Slavie nebo Plzně, takže ty kluby nám nepomohly. Na cizince jsme se jezdili dívat, znali jsme je. Přicházeli za malé peníze, ale kvalitu měli. Štve mě, že je pak vedení všechny vyházelo. Obecně platí, že když chcete prvoligové hráče, tak je musíte také zaplatit.

Po prohře v Ostravě trenér František Straka litoval, že kdyby měl tým už od léta, že by to byla jízda. Nepřišlo vám to trochu nekolegiální?

Přišlo, evidentně už neví kudy kam. Tohle se mezi trenéry nedělá. Proto se k panu Strakovi nechci vůbec vyjadřovat, nebudu se snižovat na takovou úroveň. Pokud si někdo myslí, že jsme v přípravě leželi na zádech a koukali na televizi, tak se hodně plete. Přípravu jsme měli dobrou, ani jednou jsme neprohráli. Jako trenér musíte dát týmu úplně všechno a hráči vnímají každý detail.

Jak by se z toho dalo dostat?

Nemám rád, když někdo zvenku chytračí, když za to nemá zodpovědnost. Proto bych se do toho nerad pouštěl. Ale je jasné, že jestli se má liga zachránit, tak je třeba v zimě hodně posílit.

Trenéři Jiří Lerch (v pozadí) a Jiří Kladrubský.

Protože šestibodová ztráta na Pardubice, to teoreticky není neřešitelné.

My jsme to přebírali, když jsme byli poslední s pětibodovou ztrátou. Chce to udělat bodovou šňůru, dá se to. Ale fakt jsou třeba posily. Dostávají šance někteří mladí odchovanci, to je v pořádku. Ale pak přijde taky mladý kluk Václav Míka z Plzně, přebere se jeho plat, hraje místo našich hráčů a vychovává se hráč pro Plzeň. Tak pak nám těžko mohou vyčítat, že jsme nestavěli naše mladé.

Máte pocit, že současné vedení opravdu chce zachránit první ligu?

Budějovice jsou malé a už v létě se povídalo, že klub přebere Emil Kristek zastoupený Daliborem Jirkou. Emila jsme znali z dřívějšího působení v klubu. Hodně lidí si pamatuje, že tvrdil, že mu je jedno, jestli bude klub hrát první, nebo druhou ligu. Ale pro fanoušky je zajímavá první liga. Nechci se moc vracet do éry pana Koubka, ale on pro to dělal maximum a měl fotbal rád. Ale když vám pak lidé vulgárně nadávají, jsou u vašeho domu, tak je to psychicky náročné pro celou rodinu.

Co jste říkal na incident s fanoušky při nedávném zápase s Hradcem Králové? Když volali „Kristek ven“, ochranka je vyvedla.

Znám to, když takhle volali na pana Koubka a pak i na trenéry. Jako kouč to v zápase tolik nevnímáte, musíte se soustředit na to, co se děje na hřišti. Fanouškům na klubu záleží, není jim jedno, kam se ubírá. Jsou to blázni, v tom dobrém slova smyslu, nikdo s nimi ale nekomunikuje a oni chtějí vědět, jak vedení bude plnit své sliby.

U týmů Dynama jste působil opravdu dlouhé roky. Věřil jste v důstojnější rozloučení?

V první chvíli mne to mrzelo. Jirka mi hned řekl, že pro mě jinou práci nemá. Ptal se mě, jestli přijmu veřejné poděkování, já souhlasil, chtěl jsem se rozloučit s hráči i fanoušky, ale pak už se nikdo neozval. Já přišel do Dynama už v roce 2006 jako asistent Karla Musila u béčka. Šel jsem vždy tam, kde bylo potřeba. Jsem skromný a nehraju si na žádného velkého odborníka. Čerpal jsem ze zkušeností od skvělých trenérů v hráčské i trenérské kariéře – Vlasta Petržela, Franta Cipro, Jarda Šilhavý, Jindra Dejmal, Jarda Hřebík, Pavel Tobiáš nebo i pak David Horejš.

Měl jste ambici stát se hlavním koučem v první lize?

Takhle to přímo nebylo, chtěl jsem se vypracovat postupně. Ale už jen vystudovat všechny licence stojí dost úsilí i peněz. Je těžké se prosadit. Potřebujete mít i štěstí, že si vás někdo vybere nebo jste ve správný čas na správném místě. Ale jsem rád, že jsem byl hlavním koučem, že se nám to povedlo a loňská sezona byla úspěšná. Lidé přicházejí a odcházejí, snad jednou přijde čas, kdy se do Dynama vrátím.

Zažili jste vlastně také situaci, kdy jste vedli na začátku zimní přípravy tým, ale nikdo nevěděl, jak dlouho. Jaké to bylo, než vás vedení potvrdilo?

Zvláštní, pořád se to řešilo. Měl přijít Karel Jarolím, se kterým se známe ještě ze Slavie. Probírali jsme spolu hodně věcí. Tenkrát jsem byl pro, aby do klubu přišel. Nechal by si nás jako asistenty. Je to zkušený trenér, který je schopný to zachránit. Nakonec to nedopadlo, i on byl skeptický kvůli situaci v klubu a celkové kvalitě