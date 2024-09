Ekpai prošel testy a vrací se do Budějovic. Šance si váží, říká Straka

Českobudějovický klub o tom informoval na svém webu.

Ekpai v minulosti hrával v Česku také za Liberec, Zlín, pražskou Slavii, Ostravu, Mladou Boleslav a Plzeň, v jejímž dresu dokonce na podzim 2018 zasáhl do dvou zápasů skupiny Ligy mistrů. Do domácí nejvyšší soutěže se vrací po roce a půl, naposledy působil v Kosovu. V české lize má na kontě 102 startů a 13 branek, za Dynamo pak 15 utkání.

Jihočeši si od staronové posily hodně slibují a věří, že jim pomůže v boji o záchranu. „Rozhodně jsem rád, že se to povedlo. Je to velice zkušený hráč, který zná českou ligu, což je velká výhoda. Já si ho osobně pamatuji ze Slavie, kde hrál velice dobře. Je to hráč, který je rychlostně založen, je tahový. Slibujeme si od něj, že se zlepší naše produktivita,“ uvedl trenér Dynama František Straka.

„Je to kluk, který je velice komunikativní, což se mi na něm líbí. Ihned zapadl do týmu. Mám i takový dojem, že si váží šance, kterou jsme mu dali. Doufám, že naše očekávaní naplní. Během toho týdne, co je tu s námi, na mě působil opravdu velice dobře,“ dodal kouč.