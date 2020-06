Jdeme si jen zahrát fotbal. Budějovický kouč postrádá nasazení

Klokani chytili po restartu dobrou formu, podali precizní výkon, ale hra Jihočechů zejména v úvodní hodině byla bídná. V součtu se zápasy před pauzou to byla čtvrtá porážka v řadě. Nováček alespoň po třech duelech skóroval.

„Ve hře mi chybělo nasazení a touha po vítězství. Stejně jako větší osobní zodpovědnost,“ láteřil Horejš.

Současná šňůra neúspěchů navazuje na výrazné zvraty ve výsledcích i herním projevu budějovických fotbalistů v aktuálním ročníku. Po slušném začátku přišlo období plné hrubých chyb, které uzemnilo tým až na samé dno ligové tabulky.

Přichází Lukáš Jánošík Českobudějovické Dynamo získalo pro příští sezonu první posilu. Ze slovenského klubu MŠK Žilina, který kvůli pandemii koronaviru skončil v likvidaci, přichází 26letý křídelník Lukáš Jánošík. Rodák ze slovenského městečka Hôrky s fotbalem v Žilině začínal, během kariéry půl roku hostoval v Rimavské Sobotě a následně sezonu odehrál za druholigový Liptovský Mikuláš. V roce 2015 se vrátil do Žiliny, kde se propracoval do prvního týmu. Jánošík odehrál 66 zápasů ve slovenské nejvyšší soutěži, nastřílel 11 branek. Za Dynamo může poprvé nastoupit až v příští sezoně.



I díky návratu zkušené dvojice Sivok - Drobný mužstvo ožilo, začalo vyhrávat a po sérii osmi duelů bez porážky nováček překvapoval první ligu. Po 23. kole byly Budějovice dokonce na čtvrté příčce. Jenže od té doby nebodovaly.

„Úspěšnou podzimní sérii jsme táhli díky poctivé hře dopředu i dozadu, nikdo nic nevypustil. Od toho jsme se odvrátili. Místo toho si jdeme zahrát fotbal a myslíme si, že každého přehrajeme,“ hledal příčiny Horejš.

Ještě večer po příjezdu z Prahy měli trenéři k týmu proslov. Všichni si na Střeleckém ostrově uvědomují, že by byla škoda nezakončit úspěšnou sezonu po návratu do ligy alespoň v prostřední skupině.

„Jinak než poctivou prací na tréninku a v zápase to nepůjde,“ konstatoval zkušený útočník Ivo Táborský, který s Bohemians v nastavení snižoval na konečných 2:3.

Se špatným přístupem ale 35letý forvard se svým trenérem nesouhlasí. „Nemyslím si, že by nám chyběla touha po vítězství nebo zápal. Spíš bych řekl, že se nám nedařilo, což se někdy stává. A Bohemka předvedla hlavně v první půli velmi dobrý výkon,“ tvrdil.

Jihočechům v Ďolíčku nepomohl ani Tomáš Sivok. Šestatřicetiletý kapitán za dvě přísné, ale i zbytečné žluté karty odešel do kabin předčasně. Jeho poslední sezona v kariéře se tak minimálně o jedno utkání za vyloučení zkrátí. „Mrzelo ho, že tým oslabil. Možná je i trošku smutný ze situace, která v klubu teď je. Ale je to profík, který se s tím dokáže vyrovnat. Na tréninku i v kabině pracuje výborně. Věřím, že dostane jen jednozápasový trest a ve zbytku sezony nám ještě pomůže,“ přeje si David Horejš.

Sivoka ve středu obrany nahradil o 17 let mladší ukrajinský stoper Maksym Talovierov, který si při své ligové premiéře vedl velmi dobře. „Pro obránce je těžké jít do hry v průběhu utkání. Na druhou stranu Max nastoupil za jasného stavu. Ale on nás dlouhodobě přesvědčuje o tom, že na to má, a ani pauza mu neuškodila. Zápas odehrál slušně a určitě dostane prostor. Ale je také něco jiného hrát od první minuty,“ přemítal trenér Horejš.

V oslabení černobílí předvedli paradoxně lepší výkon. Dvakrát skórovali, do dalších střetnutí jim to může pomoci. Zároveň alespoň vyrovnali s Bohemians vzájemný zápas, což může rozhodovat v konečné tabulce.

Dalším důvodem nezdarů je i absence klíčových hráčů. Hře Dynama citelně schází Petr Javorek. Zkušený středopolař získal bezpočet míčů, podržel balon, rozehrál a pro soupeře uměl být hodně nepříjemný.

Podobně výrazně chybí i chorvatský rychlík Matej Mršič. Jeho drzost, dravost a tah na branku budějovická ofenziva postrádá. „V pondělí šli na vyšetření. Nevypadá to, že by byli připravení pro zápas s Olomoucí,“ komentuje kouč stav opor. Pokud ne ve středu, tak brzy už by však měli být trenérům k ruce.

Matej Mršič z Českých Budějovic (vpravo) a slávistický kapitán Tomáš Souček v souboji o míč

Budějovice potřebují zabrat. Díky vyrovnané tabulce mají čtyři kola před koncem základní části stále vše ve vlastních rukou. Aktuálně je nováček devátý a po 26. kole ho nejvíce zajímají dva údaje - na šestou Spartu ztrácí dva body a oproti jedenáctým Bohemians mají tříbodový náskok. Hrát roli může dobrá vzájemná bilance se soupeři ve svém okolí i příznivý los.

„Liga je kromě Slavie s Plzní velmi vyrovnaná. Ale nechceme se v tuto chvíli vůbec dívat na tabulku. Musíme se soustředit na naše výkony a jít poctivým přístupem štěstí naproti. Není třeba žádná speciální motivace. Máme v kabině inteligentní hráče, kteří si situaci uvědomují. Neleží na nás žádná deka, potřebujeme se něčím chytit,“ velí Táborský.

Nejbližší šanci mají Jihočeši ve středu od 18 hodin proti desáté Olomouci, pro kterou je aktuální sezona zklamáním.