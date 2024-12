Budějovická beznaděj. Proti takové obraně by se hrálo, říká legenda klubu

„Vlastně ani není co hodnotit. Když ale slyším, jaký další negativní rekord klub zlomil, je mi z toho opravdu smutno. Kazí to historii Dynama i naše výsledky z minulosti,“ lituje Karel Vácha, nejlepší střelec v dějinách klubu.

Smutných milníků už Budějovičtí překonali víc, třeba v podobě délky čekání na první výhru, počtu bodů v dané části sezony nebo nově v součtu inkasovaných branek.

Jen pro formalitu – se třemi body jsou černobílí jasně poslední. Mají nejhorší útok i obranu. V průměru inkasují třikrát na zápas. Už osmkrát se stalo, že dostali čtyři a více branek v jednom utkání.

Legenda Českých Budějovic Karel Vácha.

Naposledy tomu tak bylo v neděli, kdy favorizovaná Plzeň v tréninkovém tempu rozebrala tým trenéra Františka Straky 7:2. Proti Dynamu sice stál druhý celek tabulky a účastník evropských pohárů, ale obraz hry vůbec neodpovídal tomu, že se potkávají mužstva ze stejné ligy.

„Pamatuji si jako dnes, že jsme Dukle před 32 lety dali taky 7:2, dokonce na jejím hřišti. Karel Poborský dal dva góly, já taky, Jirka Povišer tři. Bylo to na začátku prosince a titulky tehdy byly, že jsme jim připravili pěknou mikulášskou nadílku. Zahráli jsme si v pohodovém tempu a zápas Dynama v Plzni mi to hodně připomínal. Domácí ani nebránili, nemuseli,“ vnímá Vácha.

Deset změn v sestavě

Podzim z budějovického pohledu snad ani nemohl být horší. Pozitivních momentů bylo pramálo. Světlých pasáží dohledáte jen několik. Kouč Straka mohl párkrát žehrat na neproměněné šance, ale i tak bylo k bodům většinou daleko.

Podzimní bída 9 bodů ztrácí České Budějovice v tabulce na předposlední Duklu Praha. 0 pokutových kopů zahrávalo Dynamo. Jako jediný tým v první lize. 42 ofsajdů zaznamenali hráči Dynama, nejvíc ze všech prvoligových mužstev.

Důvodů tristního počínání Dynama v soutěži je víc. Sportovní stránku přirozeně ovlivňuje to, co je nad ní, tedy vedení klubu. Po dlouhých týdnech či spíš měsících spekulací Vladimír Koubek v červenci předal klub do rukou Dalibora Jirky. Ten s Emilem Kristkem záhy vyměnil celý realizační tým, ale ani pod vedením kouče Straky se výsledkově nic nezměnilo. Naopak.

Na podzim se řešily i rozpory s fanoušky, finanční trable, prodej klíčových hráčů a na závěr znovu spory v majetkových poměrech. Aktuálně se věc má tak, že Koubek odstoupil od smlouvy o převodu akcií. Ty jsou nyní zablokované. Podle bývalého majitele nemůže Jirka s klubem disponovat a zavazovat ho. Vedení Dynama to odmítá a ohání se tím, že při převodu byly zatajeny skutečné závazky. Věcí se zabývají právníci, očekávat lze soudní spor. Ať věříte, které variantě chcete, bídnou situaci klubu nelze zpochybnit.

František Straka z Budějovic reaguje na dění v utkání s Jabloncem.

Na výsledcích jsou problémy a úsporná opatření víc než zřetelné. Při skladbě týmu v posledních letech chybí koncepce. Už na jaře se tým zachránil v baráži jen opravdu těsně. Když však srovnáte základní jedenáctku odvety baráže na hřišti Táborska a tu nedělní v Plzni, jen o šest měsíců později se shoduje v jediném jméně – Marcelu Čermákovi.

„On je bojovník, snaží se, ale není to rozdílový hráč. Chybí i zkušená osa, kolem které by se tým stavěl,“ komentuje Karel Vácha.

Opakují se stejné chyby

Minimálně od trenérů stále opakovaným pozitivem je zapojování vlastních mladých hráčů. To vyplynulo víceméně ze situace, ale hlavně jejich začleňování do týmu by mělo být postupné. Aby se jeden dva hráči ohrávali vedle těch zkušených. Závěr podzimu Dynamo přitom stavělo běžně čtyři mladíky, kteří nedávno nastupovali za třetiligový B tým. Další pak chodili do hry z lavičky. Takový skok je prakticky nemožné zvládnout.

„Také to bylo vidět. Chyby se opakovaly a stále u stejných hráčů. Ale některé nedostatky jsou jako z žáků. Říkal jsem si, že proti takové obraně by se to hrálo. Tolik prostoru dávají soupeřům...“ diví se Vácha.

Naději v tak černé situaci hledat těžko. Tým by potřeboval výrazně posílit. Jedině tak by mohl reálně usilovat o záchranu. Na to však klub zřejmě nemá finance a zájem dalších hráčů o angažmá na jihu Čech rozhodně nebude velký.

Také je nutné vyřešit situaci ve vedení, začíná i boj o profesionální licenci. V tabulce dává Dynamu naději jen Dukla Praha, která je „pouze“ devět bodů daleko. Oba celky se navíc potkají hned v prvním jarním kole 1. února. „Říkám si, že v tříbodovém systému se to dohnat dá. Ale reálné to v současném stavu moc není,“ ví Vácha.

