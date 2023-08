Budějovičtí chtějí konečně první body a ohlížejí se po posilách

Vedení Dynama si uvědomuje, jak špatně vstoupilo do nového ročníku. Je poslední, kdo ještě nemá alespoň bod. Hrozivé jsou především chyby v obraně, které se zápas co zápas opakují. A proto také přicházejí změny v kádru.

Podle serveru iSport.cz přichází 28letý středopolař Michal Hubínek, který strávil poslední tři roky v polské Termalice. Druhým nováčkem v černobílém dresu by pak měl být bývalý český reprezentant a útočník Jiří Skalák, který naposledy působil v Mladé Boleslavi. Oběma hráčům ale aktuálně chybí větší herní vytížení a budou se muset nejdříve zapracovat.

Vedení klubu pak ještě intenzivně řeší příchod stopera a spekuluje se o více hráčích. Naopak o služby budějovického útočníka Quadriho Adedirana se zajímá pražská Slavia. Na hostování už z Dynama odešel do druholigového Táborska 25letý útočník Jakub Matoušek.

Nutnost v neděli bodovat si uvědomují i trenéři. Pro Tomáše Zápotočného a jeho kolegu Marka Nikla by to jinak mohl být i poslední duel na lavičce Jihočechů.

„Jednoznačně, byla by hloupost, kdybych mluvil naivně, že na nás nebude s druhým trenérem Márou Niklem tlak. Nesmírně si vážím pana majitele Koubka. Pokud nevyhrajeme s Bohemians, nemáme tu co dělat. Takový hrozný start Budějovice nezažily hodně dlouho a cítím se trapně. Myslím, že na tyto pozice nepatříme,“ nevymlouval se Zápotočný po nedělním zápase s Plzní, ve kterém Dynamo doma prohrálo 2:5.

Po čtyřech kolech je jejich skóre v ligové tabulce hrozivé – 5:17.

Nedělní soupeř Dynama je na tom přece jen lépe. První kolo Bohemians vyhrály v Pardubicích 1:0, poté Pražané nestačili na domácí Teplice a prohráli 1:2. Ve třetím kole si klokani odvezli tři body z Liberce za těsnou výhru 1:0 a tím samým rozdílem prohráli doma se Slováckem a jsou osmí.

Zdeněk Ondrášek z Českých Budějovic se zlobí na pomezního rozhodčího v zápase s Plzní.

V minulé sezoně Dynamo dokázalo Bohemians dvakrát porazit. Nejprve v Ďolíčku Jihočeši vyhráli 2:1 a doma pak 1:0. Na takové výsledky by rádi teď hráči i trenéři navázali.

„Co nám vrátí sebedůvěru? Jakýkoliv dobrý výkon nebo výsledek,“ říká jasně Tomáš Zápotočný. „Jenže tohle je hodně těžké natrénovat nebo nakreslit na tabuli. Je to o hlavách, kluci by možná potřebovali nějakého psychologa nebo mentora. Já nemám strach z ničeho, ani z vyhazovu. Těším se na další zápas, fotbal miluju. Určitě si sedneme, uděláme teambuilding. Ale jestli se Bohemky budeme bát, zápas nezvládneme. Hráči i my to děláme naplno, nemůžu o někom říct, že by na to kašlal. Teď je to o hlavách a musíme se z toho dostat. Pokusím se klukům vštípit, abychom nedostávali tak laciné branky,“ burcoval trenér. Lístky na zápas s Bohemians 1905 jsou už v online předprodeji.