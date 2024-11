Dynamo odvolalo valnou hromadu akcionářů, nejistota kolem klubu trvá

Vedení fotbalových Českých Budějovic odvolalo řádnou valnou hromadu akcionářů, která se měla konat v pátek. Bez vysvětlení to klub oznámil na webu. Potvrzuje to však nejistotu, která kolem Dynama panuje poté, co bývalý majitel Vladimír Koubek odstoupil od smlouvy o převodu akcií a požaduje klub zpátky.