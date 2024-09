Čtyři zahraniční konce po dohodě. Volíme jinou cestu, hlásí Budějovice

Jihočeši o tom informovali na webu.

Köstenbauer a Keckeisen přišli do Českých Budějovic před sezonou jako volní hráči, Martin hostoval ze švédského Siriusu. Obránce Jungbauer působil na jihu Čech už od loňského léta, ani on se ale do základní sestavy neprosadil.

„Klub se chce vydat jinou cestou, novou sportovní vizí by mělo být zapracování talentovaných hráčů z rezervy a českobudějovické akademie do týmu A-mužstva,“ uvedlo Dynamo.

Soupisku Jihočechů nedoplní útočníci Lukáš Raab z druholigové Líšně ani Nigerijec Kenneth Ikugar z Olomouce, kteří neuspěli na testech. „Klub však situaci na trhu stále řeší, v jednání jsou volní hráči, které lze podepsat i po uzavření přestupového okna,“ stojí v prohlášení.

České Budějovice jsou po sedmi kolech s jediným bodem na dně tabulky a jako poslední tým stále čekají na premiérovou výhru v sezoně.