Hráči mají výplaty, přípravu zahájí, vzkázal budějovický šéf. Potvrdil i posily

„K dnešnímu dni mají hráči uhrazené dlužné výplaty a ve čtvrtek normálně zahájí přípravu,“ řekl pro iDNES.cz ve středu po poledni majitel českobudějovického klubu Vladimír Koubek.

Fotbalisté Dynama čekali na své peníze marně od začátku června, kdy měli obdržet finanční ohodnocení za duben. Na dovolenou po sezoně tak disponovali prostředky naposledy za měsíc březen.

Kvůli chybějícím výplatám i konkrétním informacím o budoucnosti klubu hráči zvažovali, že nenastoupí k začátku letní přípravy. „Přišla nám zpráva, že platby byly odeslané,“ potvrdil lídr týmu Zdeněk Ondrášek s tím, že po tomto vzkazu prostředky na hráčské účty záhy zpravidla opravdu dorazily.

Tento dílčí problém tak je minulostí a Dynamo ve čtvrtek zřejmě v normálním režimu zahájí přípravné období na nový prvoligový ročník. „Tohle je první dobrý krůček, kluci budou rádi. Ale chceme dál vědět, jaké jsou plány klubu na sezonu i do budoucnosti,“ připomněl Ondrášek.

„Další výplata přijde včas“

Fotbalisté na své výplaty čekali necelé tři týdny po splatnosti. Hned na začátku července by však měli dostat další peníze, a to za květen. „Snažím se dělat všechno pro to, aby výplaty odešly včas,“ přidal Koubek.

Majitel Dynama ve vyjádření pro iDNES.cz také naznačil, že na první sraz dorazí několik nových hráčů. „Přijdou noví fotbalisté i někteří hráči na zkoušku,“ uvedl. České Budějovice totiž po sezoně přišly o řadu hráčů včetně mnoha členů základní sestavy.

Vladimír Koubek finanční problémy odůvodnil hlavně neplněním závazků od strategického partnera, kterým je od zimy britská společnost Footify. „Chtěl jsem se z fotbalu stáhnout, ale najednou nebylo jednoduché se do něj vrátit. Ale vše zvládneme,“ ujistil.

Ondrášek v úterý nepříjemnou situaci popsal s tím, že se snaží co nejvíce komunikovat s majitelem a také uklidňuje spoluhráče. „Řada kluků má rodiny, malé děti. Situace není dobrá. Může se stát, že se peníze zpozdí, ale vždy jsem říkal, že před Vánoci a před dovolenou je to nejhorší,“ řekl.