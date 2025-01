OBRAZEM: Rok kotrmelců v Dynamu. Změny trenérů i majitelů, parte i řetěz

14:15

Je to příběh, co by se mohl psát i na několikadílné pokračování. Fotbalové rošády v jihočeském Dynamu nabraly další spád poté, co se klubu ujal staronový majitel Vladimír Koubek. Na stadion nakráčel s ochrankou, dveře zabezpečil řetězem. Vedení včetně trenérů vyházel a chystá další změny. A jak to bylo předtím? Připomeňte si všechny klíčové i kontroverzní momenty, které se v českobudějovickém celku v posledním roce udály.