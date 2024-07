Koubkův konec v Dynamu. Jirka zklidní situaci a určí další financování, věří klub

Daleko víc než sportovní stránka se na tiskové konferenci přirozeně řešila otázka nového šéfa klubu. Řízením je nově pověřený Dalibor Jirka. „Zajišťují se formality nutné k převzetí klubu. Více informací zveřejníme v nejbližší době,“ uvedl tiskový mluvčí Václav Kucul.

Sportovní ředitel Milan Čadek potvrdil, že stávající majitel Vladimír Koubek v klubu definitivně končí. „Pro klub, management a hráče to znamená zklidnění situace. A také je jasné další financování klubu,“ řekl.

Kádr Dynama Brankáři: Martin Janáček, Marcel Köstenbauer, Colin Andrew. Obránci: Lukáš Havel, Nicolas Keckeisen, Ondřej Čoudek, Vincent Trummer, Ondřej Novák, Matouš Nikl, Juraj Kotula. Záložníci: Samuel Šigut, Jiří Skalák, Jan Suchan, Pavel Osmančík, Marcel Čermák, Marvis Ogiomade, Petr Zíka, Michal Hubínek, Michael Martin. Útočníci: Vojtěch Hora, Zdeněk Ondrášek, Jakob Tranziska.

Jirka byl v úterý poprvé na Střeleckém ostrově jako majitel. Sešel se s vedením, trenérem Jiřím Lerchem a kapitánem Lukášem Havlem. „Pokračujeme v nastoleném trendu v přestupovém období. Sportovní úsek dodělá to, co začal. Na další případné personální změny je brzy,“ okomentoval.

Na úterním setkání se řešily také neuhrazené závazky vůči hráčům, kteří dál čekají na výplaty. „Byli ujištěni, že to v nejbližší době bude uhrazené,“ potvrdil Čadek.

Pocity z prvního setkání s novým majitelem přidal také trenér Lerch. „Pana doktora jsem znal jen trochu, když jsem ho někde zahlédl nebo potkal na Složišti. Osobně ne. Ale zdálo se, že je odhodlaný a jeho plány mají hlavu a patu. Budu rád, když to bude fungovat,“ svěřil se.

Podobně to viděl i kapitán týmu Havel. „Přišel mi odhodlaný a že ví, co od toho očekává. Spoluhráči změnu nesli pozitivně. Je dobré vědět, co s klubem bude do budoucna. Ale my jsme tu hlavně od toho, abychom hráli co nejlépe,“ přidal.

V týmu udrželi opory

V českobudějovickém klubu věří, že s novým majitelem se zlepší i pošramocené vztahy s krajem a městem. „Nebylo to ideální. Ale musím říct, že oba vždy plnily naše smlouvy přesně a včas. Doufám a je snad i pravděpodobné, že se teď vztahy zlepší,“ naznačil Čadek.

Změny v kádru Příchody: Marcel Köstenabuer (Austria Klagenfurt), Nicolas Keckeisen (Admira Wacker), Juraj Kotula (Ružomberok), Michael Martin (Sirius IK, hostování), Marvis Ogiomade (Jihlava, hostování), Vojtěch Hora, Pavel Osmančík (oba návrat z hostování). Odchody: Patrik Hellebrand, Martin Králik, David Broukal, Dávid Šípoš, Patrik Brandner, Martin Sladký. (všichni konec smlouvy), Florent Poulolo, Matej Madleňák, Uroš Lazič, Viktor Sliacky, Wale Musa Alli (konec hostování).

Výrazně se obměnil loňský kádr týmu, který prvoligovou příslušnost uhájil až v baráži. Citelné jsou odchody hlavně hráčů základní sestavy Patrika Hellebranda, Martina Králika, Dávida Šípoše, Walea Musy Alliho a Florenta Poulola. Náhradu obstará kromě navrátilců z hostování pětice zahraničních hráčů.

„Loňský kádr byl tak kvalitní, že bychom ho dokázali dobře rozprodat za dva týdny. Základ mužstva je velmi dobrý. Suchan, Šigut nebo Čermák šli nahoru a mají svoji cenu. Osu máme, teď chceme tým jen doplnit a vytvořit konkurenci,“ oznámil sportovní ředitel.

Kouč Lerch je rád, že i přes zájem dalších týmů v mužstvu zůstávají žádané opory Jan Suchan, Samuel Šigut nebo Vincent Trummer. „O sestavě máme jasno. Některé hráče jsme testovali, jiné si vytipovali. Zatím jsme s týmem spokojení, snad se nám povede ho ještě doplnit,“ shrnul Lerch. Ten věří ve tři až čtyři další nové hráče.

Sportovní cíle má klub podobné jako v předchozích letech. „Nechci, abychom byli odepsaní k sestupu jako loni. Snad budeme hrát v klidných vodách a můžeme dát šanci i vlastním mladým hráčům,“ řekl kouč.