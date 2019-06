Budějovický kouč Horejš vyhlíží pět posil. Zatím má hráče na testy

Přípravu na novou sezonu zahájili bez větších změn. Realizační tým zatím uvítal pouze dva nováčky. Z juniorky přišel vytáhlý ukrajinský defenzivní univerzál Maksym Talovierov a po působení v Příbrami a zahraničí se po pěti letech vrátil útočník Karsten Ayong.

„V Budějovicích se cítím doma. Je to tady pro mě ideální,“ řekl Ayong po příchodu do kabiny. „Dynamu jsem se nabídl sám, jestli by mělo zájem. Poslední půlrok jsem nehrál a chtěl jsem se vrátit.“

Ayong se v uplynulé sezoně neprosadil v polských Gliwicích ani ve slovenské Dunajské Stredě. Dohromady nastoupil jen do čtyř zápasů.

Kádr Dynama Č. Budějovice Brankáři: Zdeněk Křížek, Matěj Luksch, Jindřich Staněk Obránci: Daniel Fišl, Lukáš Havel, Jiří Kladrubský, Pavel Novák, Michal Řezáč, Maksym Talovierov Záložníci: Patrik Brandner, Patrik Čavoš, Tomáš Froněk, Filip Havelka, Petr Javorek, Daniel Mareček, Ladislav Martan, Matej Mršič, Lukáš Provod, Martin Šplíchal, Roman Wermke Útočníci: Karsten Ayong, David Ledecký, Ivo Táborský

V týdnu se k týmu připojí Tomáš Froněk, kterého fanoušci Dynama mohou znát z angažmá v Písku a Táborsku. Naposledy hrál druhou ligu za Chrudim a ve 29 zápasech vstřelil osm gólů.

„Tomáš má za sebou slušný rok a dáme mu šanci. Karsten to u nás zná a uvidíme, jak bude vypadat na trénincích. Všechny testované chceme poznat,“ uvedl trenér Dynama David Horejš, který přípravu naplánoval na pět týdnů.

Na prvním srazu chybělo několik hráčů, ti se zapojí později. „Například Filip Havelka byl s reprezentační jedenadvacítkou, a my potřebujeme mít všechny kluky odpočaté. I proto dostali volno hned po posledním zápase v Třinci,“ dodal trenér.

Pro Horejše je důležité, že zůstává nejlepší střelec druhé ligy David Ledecký (18 gólů). Naopak odcházejí Matěj Helešic a Peter Grajciar. Klub nepočítá ani s Adriánem Čermákem a Vojtěchem Gebertem, kteří hostovali v Táborsku.

„První týden bude rozjezdový. Teď tu budou hráči na zkoušku a od příštího týdne bychom chtěli mít kádr více pohromadě. Chceme mužstvo posílit. Máme vytipovaných několik hráčů. Když už někoho přivedeme, mělo by jít o hráče do základní sestavy,“ prozradil Horejš. „Věřím, že dorazí pět hráčů.“

Dynamo se během přípravy utká se šesti týmy a čeká ho i soustředění ve Frymburku. První zápas odehraje v sobotu od 11 hodin na Složišti s divizním Berounem. Do hry půjdou všichni testovaní hráči.

Nejtěžší zápas přijde 26. června v Čelákovicích s mistrovskou Slavií Praha (17.00). Poslední test před startem ligy bude se Žižkovem 6. července.