Budějovická proměna? Dobrá ofenziva udělá zápas, kvalitní defenziva sezonu

Srovnání obou částí je očividné. „Dobrá ofenziva vám udělá zápas. Kvalitní defenziva sezonu,“ vystihuje kouč David Horejš.



České Budějovice se zejména díky výraznému zlepšení defenzivy dostaly ze spodku tabulky až do jejího středu. Po polovině sezony uzavírají na deváté příčce první půlku pořadí. Na sestupové příčky mají černobílí komfortní náskok 14 bodů, a tak mohou směle pohlížet nahoru. Vždyť na pátou Plzeň mají jen dvoubodové manko.

„Měli jsme slabý začátek. Dostat hned šestku doma od Slavie, to není nic příjemného. Měli jsme to v hlavách, navíc tu bylo dost nových hráčů. Zlomilo se to se Spartou. Od té doby máme dobré výsledky i výkony,“ má jasno Martin Králik.

Výkony slovenského stopera kopírují progres týmu. Úvod letní posile také příliš nevyšel. Zvykal si na tempo i nové spoluhráče. Brzy se však stal klíčovým hráčem. „Začátek jsem neměl stoprocentní. Před tím jsem byl půl roku bez fotbalu, všechno tu pro mě bylo nové. Bylo to těžší, ale i díky klukům v kabině jsem se do toho rychle dostal,“ chválí si 25letý obránce.

Bývalého hráče slovenské Žiliny ocenil i Horejš. „Je to jeden z nejlepších nákupů v posledních letech. Nějaký čas si zvykal, navíc jsme poskládali skoro celou novou obranu a všechno nejde hned. Ale postupně se rozehrál a splňuje naše nároky v obraně i v rozehrávce,“ hovoří trenér.

Horejš se svými asistenty v posledních zápasech sází na stoperskou dvojici Králik-Talovierov. „Začali jsme sezonu s Havlem a Králikem, ale dostávali jsme hodně gólů. Max chytil šanci a Lukáš na ni teď čeká. Konkurence v týmu musí být,“ vysvětluje.

Slovensko-ukrajinské duo odehrálo společně 11 z posledních 12 zápasů, jednou Talovierov nemohl hrát kvůli trestu za červenou kartu. S nimi ve středu obrany Jihočeši prohráli jen dvakrát. „S Maxem se sehráváme a je to zápas od zápasu lepší. Na tréninku i v zápase si rozumíme a spolupracujeme velmi dobře. Nesmíme však zapomínat na Havlise (Lukáše Havla), který je také kvalitní stoper. Trenér má těžké a příjemné rozhodování zároveň,“ usměje se rodák z Prievidze nedaleko Trenčína.

Defenziva Dynama se opírá ještě o další důležitý post - brankáře. I tam mají Budějovičtí na výběr ze dvou kvalitních možností. Zkušeného veterána Jaroslava Drobného v posledních zápasech víc než dobře zastoupil 24letý Vojtěch Vorel. Talent ze Sparty ze svých čtyř odehraných zápasů vychytal třikrát čisté konto. Inkasoval pouze z penalty v Olomouci.

Diop ještě hrát nebude

Nahlas si tak říká o další prostor v brance. Trenér David Horejš jméno prvního brankáře pro dnešní duel prozradit nechtěl, pokud by však Vorel po dvou nulách v řadě nedostal znovu šanci, bylo by to překvapení. „Kluci už vědí, kdo bude chytat. A ostatní se to dozvědí dnes večer,“ neodkrývá.

Ještě pár čísel k budějovické defenzivě. Zlepšení je sice patrné, ale stále je na čem pracovat. Třiadvacet inkasovaných branek je v první lize průměrné, nicméně Dynamo čelilo nejvíce standardním situacím ze všech a zároveň má nejmenší procento vyhraných osobních soubojů. Dnešní soupeř Baník Ostrava je na tom v obraně výrazně lépe. Inkasoval zatím jen patnáctkrát, což je po Slavii ze všech nejlepší. V počtu získaných bodů je však jen o bod před Budějovicemi.

„Baník chce hrát o evropské poháry. Má silný tým. Držíme si respekt, ale ne strach. Chceme ho doma porazit,“ velí trenér.

V podzimním klání Jihočeši vedli na stadionu Baníku rychle 2:0, nakonec se ale body dělily. „První poločas jsme tehdy sehráli opravdu výborně. Pak nás přibrzdil obdržený gól z penalty. Teď jsme dál a takový zápas už bychom dotáhli k vítězství,“ je přesvědčený Martin Králik.

Jan Kliment, útočník Slovácka, se snaží vyhrát souboj s Martinem Králikem z Českých Budějovic.

Po třech domácích duelech s týmy ze spodní části tabulky České Budějovice opět přivítají jeden z předních celků. Hledat favorita utkání je těžké. „Je to silný tým a mohla by pro nás být výhoda, že také chtějí hrát fotbal. Nebudeme je muset dobývat a hrát do plných. Věřím, že najdeme recept, jak je porazit,“ doufá budějovický zadák.

Jihočeši půjdou do televizního utkání prakticky kompletní, pokud projdou testy na covid. Pikantní souboj proti bývalému týmu neprožije Dame Diop. Senegalská posila Dynama dohání tréninkové manko a do zápasu naskočí v řádu týdnů. „Bylo na něm vidět, že dlouho netrénoval s týmem. Po každém tréninku má přípravu navíc, doběhává kilometry. Chceme, aby byl dobře připravený. Teď jiné alternativy máme a jeho čas přijde,“ tvrdí kouč Horejš.