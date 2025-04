Koubkovi se vrátily akcie. Dynamo čeká na nového majitele, drží smutný rekord

Z části je pod trudnou bilancí podepsaný trenér Dynama Jiří Lerch, který se v zimě vrátil na trenérskou lavici po vyhozeném Františku Strakovi. „Je to tristní. Hráči to mají v hlavách. Motivovat je je pro nás obrovsky těžké. Je to hrozné, uvědomujeme si to. Ale jsme v klubu, který jsme zachraňovali a stále zachraňujeme,“ povídal sklesle Lerch.

Budějovický trenér Jiří Lerch udílí hráčům pokyny v zápase s Olomoucí.

Asi mu ani nezbývá nic jiného než doufat, že se věci uvnitř klubu začnou otáčet k lepšímu. „Mám informace, že se panu Koubkovi (opětovný vlastník klubu) vrátily všechny akcie, takže čekáme na nového majitele. A musíme začít odznovu, bohužel,“ řekl Lerch.

Dynamo si v aktuální sezoně prošlo turbulentním vývojem. Od ledna je klubovým vlastníkem znovu českobudějovický podnikatel Vladimír Koubek, který v červenci svůj podíl prodal Daliboru Jirkovi. Jelikož podle Koubka nedošlo k vyrovnání všech závazků, usiloval o to, aby Dynamo opět patřilo jemu. To se stalo. Koubek však hledá nového majitele, klub dál řídit nechce. Teď mělo dojít ke kompletnímu navrácení všech akcií.

„Jinak by klub neuspěl v licenčním řízení. Hrozila by ztráta profesionálního statutu klubu pro první a druhou ligu,“ prohlásil Koubek v nedávném rozhovoru pro iDNES Premium.

Poslední razítko zmaru dostali Jihočeši v sobotu, když na Andrově stadionu v Olomouci padli 0:3. Příští víkend je čeká střet s Mladou Boleslaví, která je může definitivně poslat do druhé ligy. I tam ale může mít Dynamo problémy.

„My uděláme maximum, abychom se zkoncentrovali. Boleslav na tom momentálně taky není nějak extra. Chceme ligu dohrát se vztyčenou hlavou a věřím, že se nám podaří nějaký zápas zvládnout. Jestli to nevyjde, bude to hrozné. Pro nás je důležité, abychom začali odznovu a klub byl v kondici, která odpovídá alespoň té druhé lize,“ uvědomuje si Lerch.

Po sezoně očekává v hráčské kabině větší fluktuaci. „Někteří hráči skončí, o některé je zájem v lize. Budeme se snažit vytipovat hráče, přivést posily. Ale ačkoliv máme něco vymyšleného, pořád máme svázané ruce. Ještě se de facto nic neví, konkrétní informace se k nám nedostaly. Zatím nic konkrétního neřešíme,“ poznamenal Lerch.

„Budějovice nepůsobí odevzdaně.“ Sigma v top 6

Budějovice měly několikrát v sezoně relativně blízko, aby v kolonce výher nesvítila hrozivě vypadající nula. Třeba minulý týden v Teplicích, kde dokonce vedly. „Asi bylo v našich silách nějaký zápas vyhrát. Ale chybělo nám i trochu štěstíčka, nicméně tomu musíte jít naproti,“ cítí Lerch.

„Myslím, že jsme zlepšili obrannou fázi, nedostávali jsme tolik gólů, hráli jsme v obranném bloku, což sice relativně fungovalo, ale kvůli tomu trpěla ofenziva. Tam nám chybí ještě větší kvalita, zároveň nemáme tolik široký kádr. Ale určitě jsme něco mohli zvládnout, to se ale bohužel nepovedlo,“ dodal trenér Budějovic.

Od olomouckého protějšku Tomáše Janotky se i přes porážku 0:3 a malátný výkon dočkal komplimentu: „Budějovice nepůsobí odevzdaným dojmem. Není jednoduché jejich pevný blok dobývat, nám se to povedlo díky naší kvalitě. Jinak ale skvěle makají a nepouští soupeře do šancí.“

„Bylo na nich vidět, že chtějí vyhrát alespoň jeden zápas, byla to jejich motivace prakticky celou sezonu. Pro nás to zase byla motivace před zápasem, abychom nebyli jediným týmem, který s nimi prohraje. Je jasné, že míru jejich sebevědomí taková bilance poznamená a je to na nich vidět,“ vycítil Janotka.

„Nemají jednoduchou situaci. Neřeší jenom fotbal, ale i další nepříjemné věci v klubu. Kdo ví, jak to tam je. Nechci to hodnotit, ani mi to nepřísluší. Pro nás je nejdůležitější to, že jsme to měli bezstarostné na hřišti,“ uvedl Janotka po pohodlné výhře.

Za ni Hanáci vykročili už v prvním poločase, když se hlavičkou prosadil stoper Elbel. „Věděli jsme, že zápas bude jenom o nás a o tom, jak k tomu přistoupíme. Jsme rádi, že jsme si to pohlídali a nedopustili ke konci žádné drama,“ povídal spokojený střelec Elbel.

Na něj po pauze navázal již osmnáctigólový Kliment, který dál vévodí tabulce střelců. Skóre uzavřel Jáchym Šíp, kterému krátce před tím gólovou radost sebral VAR kvůli ofsajdu.

Olomoucký Jiří Spáčil gratuluje Jáchymu Šípovi ke gólu proti Budějovicím.

„Neměli jsme šanci. Olomouc byla jednoznačně lepší, byť hrála v kombinované sestavě. Ale i hráči Sigmy, kteří nenastupují pravidelně a třeba hrávají za B tým, mají obrovskou kvalitu. Měli jsme sice v úvodu pár příležitostí, ale pak jsem inkasovali branku ze standardní situace,“ povzdechl si Lerch a pogratuloval soupeři.

„Vždy je to o tom, co soupeři dovolíte. Jak dokážete hrát vy. Proto jsme se snažili maximálně soustředit, zůstat koncentrovaní. Mít dopředu i dozadu stoprocentní nasazení bez ohledu na to, že nás v úterý čeká semifinále poháru,“ pochvaloval si olomoucký kouč Janotka.

Jeho tým se díky zaváhání Liberce a Hradce Králové na poslední chvíli vměstnal do skupiny o titul. „Cítili jsme, že naděje umírá poslední. Chtěli jsem se výhrou odvděčit fanouškům,“ vzkázal Janotka.