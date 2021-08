Nemusíme krotit euforii, shodují se trenéři Baníku. Chválí nováčka Almásiho

Tehdy v dalších dvou venkovních duelech získali jen bod – podlehli na hřišti Slovácka 1:2 a v Liberci remizovali 0:0. Nyní mají před sebou střetnutí v Českých Budějovicích, doma s Pardubicemi a venku se Slavií.

Ostravský trenér Ondřej Smetana odmítá, že by po výkonu se Zlínem musel mírnit euforii. „V kabině sedí chytří hráči, herně inteligentní, takže vědí, o čem fotbal je,“ řekl. „Vědí, že když nám vyšel zápas proti Zlínu, tak to neznamená, že už vše půjde samo. Musíme naplno pracovat dál v tréninku i utkáních a takto apelujeme i na hráče. Máme za sebou zatím jen jedno vítězství a před sebou těžké zápasy venku. Po Českých Budějovicích pojedeme na Slavii.“

Dynamo Č. Budějovice - Baník Ostrava V sobotu od 16.00 ONLINE

Přesto je nálada v mužstvu výborná, což potvrdil asistent trenéra Tomáš Galásek: „Když tak vysoko vyhrajete, je to pochopitelné. Dobře to znám ze své hráčské kariéry. Člověk je uvolněnější. K tomu jsme v minulém zápase viděli pěkné akce, byla tam podpora diváků. Doufám, že dobrá atmosféra bude v týmu pokračovat i po tomto víkendu.“

Co ukázaly České Budějovice v předešlých dvou duelech? „Že málo gólů dávají i dostávají,“ odpověděl Tomáš Galásek. „Ale pokud chceme být úspěšní, zápasy jako ten v Budějovicích musíme zvládnout a získat tři body.“

Po jasné výhře Baníku nad Zlínem si ale Českobudějovičtí určitě na svého soka dají větší pozor...

„Tuším, že se budou připravovat jako na každý jiný zápas,“ řekl Galásek. „Pozor si určitě dávali i minule na Slovácku, kde prohráli nula jedna, což znamená, že nás nečeká žádný lehký soupeř.“

Byť jsou hráči po minulém ligovém kole zdravotně v pořádku, trenéra Smetanu těší, že má široký kádr pro případné změny. „Jsme tak variabilnější,“ podotkl.

Potěšilo ho, že proti Zlínu dal gól i nadějný útočník Ladislav Almási, jemuž předchozí trefu v Jablonci (0:1) sudí neuznali kvůli ofsajdu.

„Od svého příchodu na trénincích ukazuje, že gól dát umí. A to od něj potřebujeme,“ uvedl Ondřej Smetana. Dodal, že patří k fotbalistům, které musí po tréninku stahovat z hřiště. „Jinak by tam furt střílel. Tím zaměstnává i členy našeho realizačního týmu, aby mu balony naráželi a centrovali. Ale to na něm oceňuji. Je po fotbale hladový a motivovaný, takový hráč tady má být.“