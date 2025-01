Záchrana Dynama v lize? Sci-fi, ale naděje žije. Rozhodne úvod, ví kouč

Porazit v sobotu doma Duklu. To je nevyhnutelný krok na cestě za nadějí na záchranu. Pokud by se Dynamo vyhrabalo z poslední příčky po podzimu s pouhými třemi body, povedl by se mu historický počin. „Věříme, že můžeme zopakovat něco podobného jako loni,“ připomněl staronový hlavní kouč Jiří Lerch.

Jenže loni byla situace Jihočechů trochu jiná, byť také složitá. Z poslední příčky ztráceli jen čtyři body oproti současným devíti, ale také měli značně silnější kádr.

Kádr Dynama Brankáři: Colin Andrew, Vilém Fendrich, Martin Janáček. Obránci: Jan Brabec, Ondřej Čoudek, Petr Hodouš, Mamadou Kone, Juraj Kotula, Richard Križan, Václav Míka, Ondřej Novák, Vincent Trummer (dlouhodobě zraněný). Záložníci: Ubong Ekpai, Filip Havelka, Vojtěch Hora, Michal Hubínek, Marvis Ogiomade, Pavel Osmančík, Jiří Skalák, Emil Tischler, Robin Polanský. Útočníci: Quadri Adediran, Zdeněk Ondrášek, Tomáš Zajíc.

„Naše odhodlání je stejné. Loni nechodily výplaty, problémů bylo víc, ale zase jsme měli o něco lepší a zkušenější mužstvo včetně Hellebranda, Suchana nebo Králika,“ srovnal Lerch.

Ten se vrátil k mužstvu společně s asistentem Jiřím Kladrubským, odvolaní byli po druhém kole a prohře na Slavii. Po Františku Strakovi přebrali mužstvo necelé tři týdny před startem ligového jara.

„Bylo to rychlé, navíc nás v úvodu trápila zranění. Trénovali jsme ve dvanácti lidech. Ale snažili jsme se do kluků dostat automatismy, které ve hře chceme. Musíme zapracovat na defenzivě, směrem dopředu to bylo lepší. Moc nás potěšilo, jak týmově jsme hráli v přípravě, kdy jsme vyhráli všechny tři zápasy,“ ocenil Lerch.

Příští týden začne audit v klubu

Poslední období nebylo v Budějovicích dynamické jenom ve vedení, ale také v hráčském kádru. Odešli Čermák, Šigut, Nikl, Hák, Mašek nebo naposledy Petr Zíka do Sparty.

Náhradami by měli být Havelka, Kone nebo Hodouš. Mezi posily se dají řadit i zkušení hráči, kteří se vrátili po přeřazení z B týmu – Ondrášek, Križan a Skalák.

Změny v kádru: Příchody: Mamadou Koné (Táborsko), Filip Havelka (Teplice), Petr Hodouš (Sparta). Odchody: Marcel Čermák (Dukla), Tomáš Hák, Matouš Nikl (oba Táborsko), Samuel Šigut (Karviná), Dominik Mašek (Liberec), Petr Zíka (Sparta).

„Řešíme další posílení kádru, ale není to jednoduché kvůli ekonomice i postavení týmu v tabulce. Potřebujeme zpevnit defenzivu, kam by měl možná už ve čtvrtek přijít zkušený slovenský střední obránce,“ naznačil Michal Rakovan, šéf sportovního úseku.

Bývalý ligový záložník Rakovan úzce spolupracuje se staronovým majitelem Vladimírem Koubkem, který dál řeší převod klubu na někoho jiného.

„Příští týden začne audit, aby zájemci měli přesné informace, co kupují. Vím, že zájem je z ciziny i z České republiky,“ dodal Rakovan.