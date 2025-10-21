Dweh zůstává na západě Čech. Plzeň si liberijského stopera pojistila

Dweh přišel do Plzně předloni v létě nejprve na zkoušku, po které ve Viktorii rok hostoval z druholigového Vyškova. Západočeský klub následně využil opci a s hráčem podepsal trvalou smlouvu.
Liberijský reprezentant během působení v Plzni odehrál 115 soutěžních zápasů, z toho 36 v rámci evropských pohárů. Na kontě má sedm branek i asistencí.
„Sampson u nás za dva roky udělal neskutečný progres. Je důležitým prvkem naší defenzivy, své kvality opakovaně prokazuje jak v domácí soutěži, tak na evropské scéně. Má naši plnou důvěru, což se projevilo i nyní v prodloužení jeho smlouvy až do roku 2029,“ uvedl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.
„Jsem ve Viktorce šťastný a vážím si toho, že mi klub takto důvěřuje. Udělám maximum pro náš společný úspěch,“ doplnil Dweh.