Dweh zůstává na západě Čech. Plzeň si liberijského stopera pojistila

Autor: ,
  21:09
Plzeňský fotbalový klub si pojistil služby Sampsona Dweha. Čtyřiadvacetiletý liberijský obránce prodloužil smlouvu s Viktorií a nově se jí upsal až do roku 2029.
Plzeňský obránce Sampson Dweh po zahozené šanci v utkání s Anderlechtem.

Plzeňský obránce Sampson Dweh po zahozené šanci v utkání s Anderlechtem. | foto: Petr EretReuters

Benson Sakala z Bohemians vede míč před plzeňským Sampsonem Dwehem.
Útočník Eric Ramirez z Bohemians se snaží pokrýt míč před Sampsonem Dwehem z...
Lasse Berg Johnsen podkopává nohy Sampsonu Dwehovi.
Lasse Berg Johnsen z Malmö fauluje plzeňského obránce Sampsona Dweha.
8 fotografií

Dweh přišel do Plzně předloni v létě nejprve na zkoušku, po které ve Viktorii rok hostoval z druholigového Vyškova. Západočeský klub následně využil opci a s hráčem podepsal trvalou smlouvu.

Liberijský reprezentant během působení v Plzni odehrál 115 soutěžních zápasů, z toho 36 v rámci evropských pohárů. Na kontě má sedm branek i asistencí.

Lasse Berg Johnsen podkopává nohy Sampsonu Dwehovi.

„Sampson u nás za dva roky udělal neskutečný progres. Je důležitým prvkem naší defenzivy, své kvality opakovaně prokazuje jak v domácí soutěži, tak na evropské scéně. Má naši plnou důvěru, což se projevilo i nyní v prodloužení jeho smlouvy až do roku 2029,“ uvedl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

„Jsem ve Viktorce šťastný a vážím si toho, že mi klub takto důvěřuje. Udělám maximum pro náš společný úspěch,“ doplnil Dweh.

6. kolo

13. kolo

Kompletní los

12. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
