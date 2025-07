Dvojnásobný rozpočet i setrvání Klimenta. Sigma chce další posily, loví ve Slavii

Podle slov sportovního manažera Sigmy Ladislava Mináře, který ve své funkci zůstává i po změně v majetnické struktuře, Sigma momentálně jedná o příchodu Kamerunce Simona Micheze ze Slavie, Vojtěcha Sychry z Pardubic a egyptského forvarda Mohameda Jásira, který v uplynulé sezoně působil v Teplicích.

„V případě Simiona Mícheze jednáme o hostování, zbylé hráče bychom rádi na přestup, ale je to složité,“ podotýká Minář. Na změny do hráčského kádru má ale větší manipulační prostor, notně mu totiž nabobtnal rozpočet.

„Oproti loňsku je dvojnásobný, díky novým partnerům máme rozpočet dvě stě milionů korun a ještě bychom ho chtěli navýšit,“ uvedl nový předseda klubového představenstva Ondřej Navrátil. „Ale to neznamená, že chceme na přestupovém trhu dělat nějaké dostihy,“ dodal.

Sigma se na cifru dostala i díky dvěma novým partnerům – společnostem Redstone a Uced. „Jsou to naši noví platinoví partneři, jejich plnění je deset milionů korun,“ vzkázal nový majitel Sigmy Milan Šimonovský, vlastník společnosti Sigma Sport, jež olomoucký klub koupila.

Obrat. Kliment by mohl zůstat další sezonu

Zajímavé novinky se dějí i okolo útočníka Sigmy Jana Klimenta, jenž byl v uplynulém ročníku první ligy nejlepším střelcem soutěže. Nyní se ovšem rehabilituje se zlomeninou lýtkové kosti. „Během září by se mohl zapojit do stoprocentního tréninkového procesu,“ upřesnil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Navzdory zdravotnímu stavu střelce o Klimenta stojí pražská Slavia. „Záležitost Jana Klimenta řešíme. Olomouc má nového majitele, tým má logicky jiné ambice, než měl. Chce postoupit do Evropské ligy, chce mít úspěšnou sezonu. O hráči i s ohledem na jeho zdravotní stav stále diskutujeme. Nabídku jsme ale předložili,“ prohlásil na předsezonní tiskové konferenci šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Mohu potvrdit, že Slavia nabídku podala, ale myslím si, že Kliment se na podzim teprve zdravotně dá do pořádku a na jaře nám ještě pomůže udělat dobré výsledky. Cítím, že to bude spíš směřovat k jeho odchodu v létě,“ řekl Minář.

Kliment by tak mohl na Andrově stadionu strávit navzdory očekávání ještě jednu sezonu, což by ale znamenalo, že by příští léto mohl odejít jako volný hráč zadarmo. „Nicméně on jako volný i přišel. Ale jednání se vedou, zranění je ovlivnilo. Zpeněžte někoho, když je zraněný. To je ta druhá strana mince. Vyhodnotíme, jestli nám nabídka dává smysl, nebo je pro nás lepší, aby nám ještě pomohl sportovně,“ argumentoval Minář.