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Chance Liga 2026/2027

Kalamita v Teplicích: dva kouči o berlích. Prášil si zlomil nohu při tréninku

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  14:17
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris...

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris Hopi a brankář hostů Mikuláš Kubný sledují míč. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplická...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Rozhodčí Karel...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Denys...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Matěj...
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Nejvyužívanější pomůcka teplických trenérů? Berle! Dva ze tří se o ně na startu přípravy na fotbalovou ligu opírají nebo opírali, to je rarita. „U nás je větší počet zranění v realizáku než u hráčů, děláme si z toho srandu,“ chytá se za hlavu záložník Petr Kodeš.

Na plánovanou operaci kolene musel hlavní kouč Zdenko Frťala, na neplánovanou po zlomenině lýtkové kosti z tréninku jeden z jeho asistentů Ondřej Prášil.

Teplice v Rakousku

Na herní kemp vycestuje tým v neděli, už v pondělí hraje zápas s druholigovým Wackerem Innsbruck, který nahradil New England Revolution. Účastník americké MLS totiž své soustředění zrušil. V sobotu se Teplice poměří v ligové generálce s Ružomberkem.

„Bavíme se, že zranění vezmeme na sebe a snad je nebudeme řešit s hráči,“ bere to s nadhledem Frťala, kterého koleno zlobilo dlouhodobě jako pozůstatek hráčské kariéry. Na zákrok s chrupavkou a meniskem si odskočil o dovolené.

Do kabiny se dobelhal o berlích, teď už se jich straní, byť stále kulhá. „Odhodil jsem je, i když doktoři to neradi vidí,“ rebeluje Frťala.

Teplice, 22. 6. 2026, prvoligoví fotbalisté Teplic zahájili letní přípravu i se třemi posilami. Kouč Zdenko Frťala je po operaci a na trénink přišel o berlích.

Jeho parťák Prášil se zranil nešťastně bez cizího zavinění. Věnoval se defenzivě, při přihrávce mu podklouzla noha, přisedl si ji. Křup – a operace!

„Máme všechno zdokumentované na dronu,“ prozrazuje Frťala, který moderní metodu používá k analýzám: „Díky dronu mám přehled o celém hřišti, to veo kamera nezvládne. Není to až tak detailní, ale jsou vidět posuny, což je dobré z taktického hlediska. Tuto přidanou hodnotu nevyužívám po každé tréninkové jednotce, ale když potřebuji, kouknu se.“

Teď se technologické oko hodit bude, když je o trenéra méně. Prášil musel v sobotu pod kudlu a až měsíc nesmí na nohu došlápnout. Středeční přípravu z Táborskem však dozoroval aspoň z blšanské tribuny a ani nadcházející soustředění v rakouském Schladmingu ve Sporthotelu Royer prý vynechat nechce.

Možná i proto, že se bude tmelit parta. „Doufáme, že Pulkrab vezme kytaru a kluci si to udělají hezké, bude to pro ně teambuilding,“ těší se pod Alpy další asistent Jan Rezek, který kvůli Prášilovu zranění předčasně ukončil svou dovolenou. Nástup měl později kvůli účasti na mistrovství světa. „Jsem zvědavý, na kom je se zraněním řada, snad ne na mně,“ zubí se Rezek.

Kanárci z Teplic. Nové dresy odkazují na první trofej sklářů, nesou jména legend

Frťala se nebojí, že by zdravotní kalamita trenérského štábu ovlivnila letní dril. „Realizační týmy se rozšiřují, personál je velký. My se paradoxně bavili o tom, jestli si poradíme s Honzovým odjezdem na mistrovství světa. Ale byly časy, kdy jsem ve Varnsdorfu trénoval i sám,“ neskuhrá rodák z Nitry. „Já se z toho nezhroutím. Ve dvou to zvládneme. Jasně, Ondra chybí, je nositelem pozitivní nálady a má jednoznačný přínos pro tým. Doufám, že příští týden se zapojí, i když pasivně.“

Prášilův pohled shora se šikne. „Já tak fungoval ve Spartě, sedával jsem na tribuně a Michalu Bílkovi jsem předával poznatky. Ondrovo oko využiju!“ Nohy ne, jedna totiž nechodí – trenéři Teplic by si teď zasloužili rizikové příplatky.

„Čermák zvedl naši hru, Hopiho musíme chránit“

Fotbalové Teplice snad konečně našly hráče, který pozvedne jejich kreativitu. Nápaditost do hry sklářů přináší posila z pražské Dukly Marcel Čermák. „Chceme kvalitu a obraz hry posouvat krůček po krůčku, ruku v ruce s tím bychom se mohli vyhnout boji o záchranu,“ věřil teplický trenér Zdenko Frťala po výhře 3:0 nad Táborskem v Blšanech.

Marcel Čermák, posila Teplic, v přípravě s Táborskem.

Novic v sestavě k ní přispěl gólem a hlavně se ujal role špílmachra. „Pro nás je důležité, že k nám chtěl jít, je zdravý a natrénovaný. A jeho sehranost bude zápas od zápasu lepší,“ nepochybuje kouč.

Začlenit se do týmu je pro tvůrce hry obtížnější než pro hráče na jiných pozicích. „Není to jednoduché, když přišel Forty (Jan Fortelný), taky jsme si mysleli, že okamžitě zapadne do sestavy. A vidíte, sezona pro něj ani pro nás nebyla uspokojivá,“ připomíná Frťala loňský návrat záložníka z Jablonce. Skláři si od něj slibovali hodně, nakonec naskočil jen do deseti zápasů, často v roli střídajícího hráče. A dal jediný gól. Teď se i on zapsal mezi střelce v Blšanech, i jemu příchod Čermáka pomohl.

„Naše kreativita v záložní řadě se zvedla. Celá ta trojice – i Forty a Marec (Lukáš Mareček) – se nerada zbavuje míče, což bylo vidět,“ všiml si teplický asistent Jan Rezek. Věří, že i krajní obránci se časem probudí. „Bavili jsme se o tom, že nemají zakázáno sbírat asistence a branky. Jsme rádi, že se po dlouhé době prosadil Riznič, snad to přenese i do ligy.“

Kreativitu do teplické hry přináší také ofenzivní talent s chorvatskými kořeny Idris Hopi. „Dělá nám radost v každém souboji jeden na jednoho, náběhy za obranu. Jeho individuální schopnosti jsou vzácné. Musíme ho chránit a hlídat, aby moc nelítal v oblacích,“ upozorňuje Frťala.

Dobře se jeví i ukrajinská defenzivní posila Denys Taratuda, teplickou hru obohatil o další prvek, který v ní chyběl. „Na hřišti hodně mluví, působil na Slovensku, takže ovládá slovenštinu, to je výhoda. Je to hráč, který to má přirozené, chce organizovat hru. Snad začne na hřišti mluvit víc hráčů, to do nich cpu pořád,“ usmál se kouč sklářů.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Francie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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