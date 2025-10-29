Chance Liga 2025/2026

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

Autor:
  11:52
S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však chybně, protože se ani v jednom případě nejednalo o zjevnou chybu sudího Lukáše Nehasila. Domácí ve třináctém ligovém kole zvítězili 2:1 poté, co zápas otočili.
Hlavní sudí Lukáš Nehasil v utkání Sparty s Bohemians.

Hlavní sudí Lukáš Nehasil v utkání Sparty s Bohemians. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Brian Priske se diví.
Hlavičková momentka v utkání Sparty a Bohemians.
Brankář Peter Vindahl vhazuje aut, v pozadí je trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
Souboj Jakuba Martince a Yusufa Helala.
15 fotografií

Mohli ale prohrávat mnohem dřív. Hostující bek Vlasij Sinjavskij si už v deváté minutě navedl míč na pravačku a z kraje vápna zakroutil balon do sítě.

Videorozhodčí Jiří Adam a Dalibor Černý trefu několik minut přezkoumávali a následně ji doporučili neuznat, protože na počátku akce zpozorovali faul na Jakuba Martince. Toho do obličeje udeřil rukou útočník Václav Drchal.

„Oba se nejdřív vzájemně drželi,“ vyloučil sudí Nehasil předchozí faul domácího hráče, který viditelně soupeře tahal za dres.

„Rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku hostujícího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat,“ konstatovala poté komise v komuniké.

Sudí sice Drchalův úder neviděl, hru ale nechal plynout, což mu tedy video vyčítat nemělo.

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Stejná situace nastala při sparťanské trefě na druhé straně. Po půlhodině hry poslal Ángelo Preciado centr na zadní tyč, kde se uvolnil už zmíněný Martinec a hlavou dostal míč do brány.

Předtím odstrčil Lukáše Hůlku, kterého jako by stáhl za sebe.

„Útočící hráč zatáhl oběma rukama bránícího soupeře za dres a poté dal branku. Protože fauloval, nemohli jsme gól uznat,“ líčil Nehasil po kontrole u obrazovky.

Jenže komisi se zásah videorozhodčího, který trval přes tři minuty, opět nelíbil s totožným vysvětlením: „Rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku domácího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat.“

Neuznané góly na obou stranách neměly na výsledek utkání vliv. Domácím sudí neuznali ještě trefu Jana Kuchty, které předcházel půlmetrový ofsajd.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Zobrazit více
Sbalit

