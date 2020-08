Šéf ligy: Neodehrát ani polovinu zápasů? To by byl konec fotbalového světa

„Hlavní cílem pro nás je odehrát kompletní program, všech 34 kol. Ale víme, že tomu nemusí dojít,“ uvědomuje si Svoboda. „Proto jsme se na ligovém grémiu zaobírali otázkou, jak nastavit pravidla.“



Dvě zásadní zní následovně:

1) Týmy v první lize budou před každým zápasem testovat hráče na covid-19.

2) V případě nedohrání kompletního ročníku se tabulka sestaví podle koeficientu: počet bodů děleno počtem odehraných zápasů. Přičemž odehráno musí být aspoň 50 procent zápasů v celé soutěži.

„Pokud se budou znovu vyhlašovat výjimečné stavy a budou trvat dlouhé měsíce, budeme se bohužel asi muset tvářit, že sezona neexistuje,“ povzdechl si Svoboda. „Ale věříme, že padesát procent zápasů odehrajeme.“

Co když se ani to nepovede?

To bych bral jako konec fotbalového světa. Radši si to nechci představovat. Pak by nikdo nezískal titul a postupující do pohárů by mohla určit UEFA. A kdyby se neodehrálo padesát procent ani ve druhé lize, existuje varianta, že by se nesestupovalo.

Může se stát, že polovina všech zápasů v první lize se odehraje, ale některé týmy jich zvládnou méně než 50 procent. Co pak?

Kdo neodehraje 50 procent svých utkání, nemůže vyhrát ligu ani se kvalifikovat do evropských pohárů. Ale může sestoupit.

Dá se očekávat, že kluby se budou s koronavirem dál potýkat. Jak bude probíhat testování hráčů?

Všechny kluby v první lize musí před utkáním předložit test na covid u všech osob, které se objeví v zápisu o utkání, test nesmí být starší než tři dny. Vše bude kontrolovat technický delegát. Ve druhé lize se bude testovat jednou za měsíc. Primární je ochránit zdraví hráčů a neohrozit zástupce v kvalifikaci o evropské poháry. Testování si zaplatí kluby samotné. Pochopily to, souhlasily.

I když je to vyjde hrubým odhadem na dva miliony za sezonu?

Ten propočet zhruba sedí. Ale vycházím z toho, že se snad situace zlepší a nepotrvá to celou sezonu. Navíc dáme klubům doporučení na laboratoře, zkusíme vyjednat podmínky. Dva miliony není málo, ale není to ani nedosažitelná částka. Věřím také, že kdyby situace přetrvávala, testy zlevní.

Jenže klubům budou chybět peníze ze vstupného a z prodeje permanentek a naopak budou muset platit víc za bezpečnostní opatření. Nebude to pro ně likvidační?

Stát coby nejvyšší autorita poskytuje různé kompenzace, připravují se i programy, které pomohou kompenzovat ztráty v profesionálním sportu. Věřím, že k tomu dojde, nebude to stoprocentní kompenzace, ale pomůže. Situace se bohužel vyvíjí spíš hůř a hůř než že by se zlepšovala. Doufám, že se opatření nebudou zpřísňovat.

Vyplatí partneři soutěže klubům plné plnění smluv za minulou sezonu?

Po účetní stránce ročník ještě uzavřený není, jednáme s partnery, jestli dojde ke krácení, nebo ke kompenzacím. Ale 99 procent zápasů se povedlo odehrát, takže nemyslím, že by mělo dojít k dramatickému krácení plnění. Až vše dojednáme, budeme řešit vyplácení bonusů.

Jednali jste s ministerstvem zdravotnictví o tom, co nastane, když se někdo z hráčů nakazí? Půjde i v případě nákazy jednotlivce do karantény celý tým, jako v závěru minulého ročníku?

Jsme s ministerstvem permanentně v kontaktu, ale narážíme na kompetence krajských hygienických stanic. Je velmi obtížné to řešit. Postupujeme v souladu s Národní sportovní agenturou, mělo by dojít k vydání metodických pokynů, které by to sjednotily.



Co se tedy bude dít v praxi, když se jeden hráč nakazí?

My skutečně neovlivníme, jestli bude nebo nebude v karanténě celý klub. Budeme ale dbát na to, aby se dodržoval protokol opatření. Doteď byly ve fázi doporučení, nově už budou platit jako závazné pravidlo. Kdo protokol nedodrží, poruší disciplinární řád a půjde před komisi. Do protokolu také přibyla některá nová opatření.

Třeba?

Jde hlavně o pohyb uvnitř stadionu. Hráči by neměli pohromadě trávit v šatně déle než patnáct minut. Takže se buď budou převlékat ve třech či čtyřech kabinách, nebo se budou při převlékání v jedné budou střídat, nebo přijedou převlečení už z domova.

Co se stane ve chvíli, kdy klub sice nebude mít nakaženého, ale bude hrát domácí zápasy v rizikovém regionu, kde mohou platit přísná omezení shromažďování?

Řídící orgán soutěže může nařídit klubu povinnost sehrát zápas mimo sídlo klubu. Když tým v karanténě nebude, ale v regionu budou zakázány akce nad 20 osob, takže se nebude moci hrát, klub si sám najde místo, kde zápas odehraje. Když ne, kompetenci bude mít řídící orgán.



Jak budete reagovat, když přes všechnu snahu skončí v karanténě celý klub? Nahuštěná termínová listina moc možností pro odložení zápasů nenabízí.

Pokud bude uvalena karanténa na celý klub, nebudeme mu nařizovat, aby hrál. I když přiznávám, že jsme zvažovali variantu, že každý profitým bude muset mít áčko i béčko, které budou fungovat odděleně - aby mohlo případně nastoupit béčko. Ale došli jsme k tomu, že nechceme, aby se to stávalo v exponovaných zápasech. Nechceme, aby derby nebo zápasy o titul končily 0:8, protože za jeden tým nastoupili dorostenci. Hlavní je, aby se hráči i kluby chovaly odpovědně.



Narážíte na něco konkrétního?

Je jasné, že třeba nedává smysl si před zápasem nepodat ruce a po něm se se soupeři nebo spoluhráči hromadně objímat. Na to by si měli dávat pozor. Hráči budou pod drobnohledem, bude se dohledávat, kde případně ke koronaviru přišli, to je může přimět k větší zodpovědnosti. Všem nám už došlo, že jsme v situaci, která tady bude delší dobu. Je třeba to připomínat, uvědomit si to.

Takže třeba za obejmutí po zápase může někdo dostat pokutu?

Bude to podnět pro disciplinární komisi. Nevím, jestli to vyřeší napomenutím, sankcí... Bude také záležet, jestli to něco způsobí, nebo ne. Ale my samozřejmě můžeme řešit jen situace v souvislosti s utkáním. Pokud se budou hráči chovat nezodpovědně, chodit na diskotéky a pít z jednoho kýble brčkem, je to nerozum. Musí si uvědomit, že je to jejich živobytí, že na nich jsou závislí spoluhráči, lidé v klubu. Jako vědí, že nemají v zimě jezdit na snowboardu, tak by si měli uvědomit i tohle. Ale zakazovat jim nic nemůžeme.

Rozhodlo grémium ještě o dalších novinkách?

Je jich několik. Doteď platilo, že za čtyři žluté karty přijde trest na jeden zápas, za osm na dva, za dvanáct na tři. Nově bude platit, že po každých čtyřech kartách hráč stojí vždy jen jeden zápas, nebude docházet ke kumulacím. Sezona se prodlouží o čtyři kola a nechceme, aby hráči ke konci soutěže vypadávali. Vzhledem k vyššímu počtu střídání budeme také pro další sezonu uvažovat o rozšíření počtu náhradníků ze sedmi na devět.

Nezvažujete také omezení počtu hostujících hráčů mezi dvěma kluby? Podobně jako v Premier League?

Zcela jistě to budeme v této sezoně řešit a do příštího ročníku regulovat. Aby existoval limit, kolik hráčů může z jednoho klubu ve druhém hostovat. Je to velké téma.