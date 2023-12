Šéf ligy o sněhu i Slavii v koloně: Podle pravidel nešlo rozhodnout jinak

„Emoce chápu, včetně těch slávistických. Dokážu se vžít do jejich situace, sám bych to cítil podobně,“ tvrdí Svoboda. „Hráli pohár v Tiraspolu, vrátili se v pátek, všechno beru. Ale máme normy a postup, podle nichž výkonný ředitel Tomáš Bárta, který to má na starost, postupoval. Rozhodl tak, jak podle pravidel rozhodnout musel.“

Ve středu, tři dny po prosněženém víkendu se šesti odloženými zápasy, se ligový výbor sešel v prosklené budově na pražské Palmovce a dlouhé desítky minut se horlivě diskutovalo.

Byla to divočina?

Ani ne. Jednali jsme s odstupem a s chladnou hlavou. Tomáš Bárta všechno podrobně vysvětloval, všichni to vzali.

Vážně? Předtím plály emoce.

Protože došlo k mimořádné situaci, kterou si nikdo nepřál. Počasí neovlivníte, ale je zapotřebí rozlišit dvě věci. Za prvé termínovou listinu: nejsme schopni ji sestavit tak, aby se zápasy nehrály v zimním měsících. Můžeme tady vést filozofickou debatu, že ji o týden posuneme sem. nebo tam, ale pak to zase bude mít vliv na začátek sezony, kvalifikace o poháry, přípravné období.

Sobotní zápas Olomouc – Slovácko se odehrál v těžkých podmínkách...

A druhá věc?

Řády pamatují na výjimečné situace, kdy se hrát nemůže. Mlha, déšť, podmáčené hřiště, sníh. Předpisy s takovou variantou počítají a je potřeba podle nich postupovat.

Slavia chtěla, abyste její zápas odložili, aby se nemusela kodrcat do Zlína. A druhý den se vracela zpátky, protože se nehrálo. Tomu se vážně nedalo předejít?

Budu se opakovat: o odkladu zápasů nerozhoduje Svoboda, Šádek nebo ligový výbor. Rozhoduje výkonný ředitel, on jediný může v takovou chvíli konat, a je samozřejmé, že jedná podle pravidel a svého nejlepšího svědomí. Detailně jsme si rozebrali každý zápas a nemohl jednat jinak.

Ale hromosvodem jste byl vy. Kritiku slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka jste schytal i proto, že jste zároveň místopředsedou ve Spartě.

Neberu to tak. V takové funkci na to musíte být na připravený. Víte, co se říká: Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Mluvit musí fakta, ne emoce.

Dobrá. Co měla Slavia udělat jinak, aby nestála zbytečně v kolonách?

Nechci komentovat chování a způsob rozhodování Slavie. Ale z hlediska norem nic jinak udělat nešlo.

Pořadatel v Olomouci odhrabuje sníh z velkého vápna.

Neznamená to, že jsou pravidla nastavená špatně?

Dlouho jsme debatovali i tom, jestli po zkušenostech, které jsme teď získali, neuděláme změny. Spoustu let se tolik zápasů za jedno kolo kvůli počasí neodkládalo a bylo by špatné se z toho nepoučit. Řekli jsme si, že o dílčích změnách a úpravách budeme přemýšlet a od nového ročníku je můžeme zavést do praxe.

Třeba odložit celé kolo, jak navrhovali slávisté?

Tohle je zrovna jedna z věcí, jež současné předpisy za situace, která o víkendu nestala, neumožňují. Je otázka, jestli by ředitel tohle právo neměl mít. V pátek jsme si na to téma s Tomášem volali, řešili jsme, jestli to není varianta, ale opravdu to nešlo. Podle současných řádů platí, že se musí posuzovat každý zápas zvlášť.

Přidali byste do norem možnost odložení celého ligového kola? celkem hlasů: 8 Ano 50 %(4 hlasy) Ne 25 %(2 hlasy) Je mi to jedno 25 %(2 hlasy)

Pět případů bylo jasných, v Pardubicích nakonec stihli sníh odklidit. Ale nejvíc emocí bylo kolem Olomouce a Zlína.

A to musíme rozlišit. O osudu utkání v Olomouci rozhodl rozhodčí, který už byl na místě a jenž má vždy před zápasem poslední slovo. O odkladu zápasu ve Zlíně rozhodl na základě poskytnutých informací delegované osoby výkonný ředitel ligy, což je velký rozdíl. Ve Zlíně přes noc napadlo hodně sněhu a rozhodlo se, že hrát nelze. Jenže den předtím to tam vypadalo podle informací delegovaných osob i klubu jinak.

Nešlo předjímat, že přes noc sníh napadne a hřiště bude nepoužitelné?

Z naší strany těžko. Za regulérní terén je zodpovědný pořadatel utkání. Ten musí vyvinout maximální úsilí, aby se hrálo. Když to přes veškerou snahu nejde, požádá o odklad. Informuje ředitele, ten na místo pošle delegáta, který situaci nezávisle posoudí.

Ale v Olomouci to bylo jinak. Proč?

Protože to ještě v den utkání vypadalo, že hřiště bude v pořádku. Na místě vše hodnotil nejdřív delegát a pak i rozhodčí. Jenže před začátkem začalo silně sněžit a hrací plochu pokryla vrstva sněhu.

Delegát s rozhodčím tedy rozhodli špatně, nemyslíte?

Osobně si myslím, že hrát se nemělo. Ale já tam tři čtyři hodiny před zápasem nebyl. Vypadá to, že to vyhodnotili špatně, ale zpětně se to jednoduše říká.

Nebylo to vůči Olomouci a Slovácku nefér? Ostatní týmy riskovat zdraví hráčů a zničený trávník nemusely.

Vím, že Olomouc udělala všechno správně, dostatečně vytápěla trávník, klub v ničem nepochybil. Rozhodčí prostě uznal, že hřiště je způsobilé. Co k tomu můžu říct víc? Většina odložených zápasů kromě Slavie a Plzně se odehraje ještě v prosinci, termínová listina je našlapaná, takže moc prostoru tady není. Ale jestli máme pravidla nastavená špatně, tak opakuji: pojďme je změnit.

Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) a šéf Ligového výboru Dušan Svoboda

Jak?

Napadá mě třeba zohlednit situaci v konkrétním kraji. Pokud vyhlásí kalamitní stav státní autority, tak se fotbal hrát nemůže a nemá ani cenu řešit stav hřiště. Ale aby se odkládala ligová utkání na základě dopravní situace den předem? K tomu bych se osobně nepřikláněl.

Kam tím míříte?

Chci říct, že kluby musí respektovat termínovou listinu, kterou si samy schválily. Dřív se o ní dlouze debatovalo, ale od chvíle, kdy ji sestavuje Tomáš Bárta, který je profesionál a má obrovský přehled, se termínovka jen přednese a rychle schválí. Nejprve ji schvaluje Ligový výbor a následně Ligové grémium. Je v ní jasně zanesené, kdo kdy hraje poháry, včetně hodin, které musí uplynout od návratu týmu z pohárového zápasu do ligového utkání. Na většinu věcí listina pamatuje, ale třeba najdeme ještě něco dalšího, co se dá vylepšit. Určitě se kvůli tomu znovu sejdeme.

Co nápad hrát systémem jaro – podzim?

Bavit se můžeme o všem. Ale podívejte se na země kolem nás: všechny hrají ve stejném schématu. Když si kluby odsouhlasí, že chtějí hrát jaro – podzim, tak to tak bude. Osobně si nemyslím, že to je vhodné řešení.

Proč?

Potřebujete návaznost na přestupové období, na poháry. Nikdo nám nic nenakazuje a nezakazuje, ale když budeme hrát jaro – podzim, hlavní přípravné období budeme mít v zimě. Mají snad všechny kluby dost peněz na to, aby měsíc strávily v teple? A když týmy v pohárech budou hrát do poloviny prosince a přes léto by je čekala liga, kdy vlastně budou mít přípravu? Navíc od příští sezony bude jarní část evropských pohárů začínat už v lednu.

Změnili byste herní systém ligy na jaro - podzim? celkem hlasů: 1 Ano, přijde mi to lepší 0 %(0 hlasy) Ne, dosavadní systém mi vyhovuje 100 %(1 hlas) Nevím 0 %(0 hlasy)

Ale co fanoušci, kteří musí na tribunách mrznout?

Rozumím, že se jim často do nízkých teplot na stadiony nechce a nadávají. Ale fotbal se bude hrát i v zimních měsících, s tím nic neuděláme.

V Německu se právě kvůli fanouškům odkládal zápas Bayernu: aby nemuseli řešit, jestli a jak se v závějích vůbec dostanou na stadion.

Ano, jenže Bavorsko vyhlásilo kalamitu, nejezdily vlaky, v nichž lidé museli dokonce spát, nejezdila městská doprava. Pokud by se to stalo i u nás, tak se taky hrát nebude. Ale všechny podněty bereme v potaz. Když jsme před lety LFA zakládali, objížděli jsme právě Německo, Španělsko, Holandsko a snažili jsme se zjišťovat, jak to tam funguje. Sbírali jsme zkušenosti, některé věci jsme převzali. A inspirujeme se dál.