ONLINE: Dukla - Zlín 0:0, střet nejhorších týmů jara, domácí už s trenérem Šustrem

Dukla na začátku druhé části sezony prohrála dvakrát 0:3 – se Spartou a v Hradci Králové. I proto skončil v týdnu hlavní trenér David Holoubek, kterého nahradil Šustr, dosavadní kouč reprezentační šestnáctky.
Dukla je jeho první ligové angažmá. A hned zkraje ho čekají dva důležité záchranářské souboje: doma se Zlínem a na Bohemians.
Zlín má nahráno z podzimu, díky tomu má v tabulce o dvanáct bodů víc než poslední Dukla. Do jara ovšem vstoupil podobně neúspěšně: 0:2 prohrál v Liberci a 0:3 doma se Spartou.
H. Bačkovský - L. Penxa, J. Svozil, M. Traore, D. Kozma - M. Čermák, M. Hanousek, S. Tijani - D. Kreiker, K. Milla, J. Kadák
S. Dostál - M. Fukala, J. Jugas, J. Kolář, A. Křapka - J. Didiba, T. Ulbrich, M. Kopečný, M. Cupák, S. Petruta - S. Kanu
B. Diallo, M. Kroupa, D. Gilbert, B. Unušič, E. Hunal, R. Matrevičs, M. Purzitidis, P. Gaszczyk, M. Žitný, M. Černák, D. Hašek
T. Hellebrand, M. Pišoja, J. Černín, D. Machalík, J. Pešek, J. Kalabiška, T. Poznar, M. Koubek, M. Knobloch
