ONLINE: Dukla - Zlín 0:0, střet nejhorších týmů jara, domácí už s trenérem Šustrem

Dva nejhorší týmy dosavadního průběhu jara proti sobě. Šestnáctá Dukla versus devátý Zlín. Domácí jdou do zápasu s novým trenérem Pavlem Šustrem. Sledujte od 15 hodin podrobný online přenos.

Nový kouč fotbalové Dukly Pavel Šustr sleduje svůj tým při utkání se Zlínem. | foto: ČTK

Dukla na začátku druhé části sezony prohrála dvakrát 0:3 – se Spartou a v Hradci Králové. I proto skončil v týdnu hlavní trenér David Holoubek, kterého nahradil Šustr, dosavadní kouč reprezentační šestnáctky.

Dukla je jeho první ligové angažmá. A hned zkraje ho čekají dva důležité záchranářské souboje: doma se Zlínem a na Bohemians.

Zlín má nahráno z podzimu, díky tomu má v tabulce o dvanáct bodů víc než poslední Dukla. Do jara ovšem vstoupil podobně neúspěšně: 0:2 prohrál v Liberci a 0:3 doma se Spartou.

14. 2. 2026 15:00
Zápas probíhá
Dukla : Zlín 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
H. Bačkovský - L. Penxa, J. Svozil, M. Traore, D. Kozma - M. Čermák, M. Hanousek, S. Tijani - D. Kreiker, K. Milla, J. Kadák
Sestavy:
S. Dostál - M. Fukala, J. Jugas, J. Kolář, A. Křapka - J. Didiba, T. Ulbrich, M. Kopečný, M. Cupák, S. Petruta - S. Kanu
Náhradníci:
B. Diallo, M. Kroupa, D. Gilbert, B. Unušič, E. Hunal, R. Matrevičs, M. Purzitidis, P. Gaszczyk, M. Žitný, M. Černák, D. Hašek
Náhradníci:
T. Hellebrand, M. Pišoja, J. Černín, D. Machalík, J. Pešek, J. Kalabiška, T. Poznar, M. Koubek, M. Knobloch
Žluté karty:
Žluté karty:
10. J. Didiba
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
