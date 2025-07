Hašek: Dukla je v potravním řetězci nízko. Majitel se ptá, připomněl mi Křetínského

Jedno je jisté: v týmu, který poznamená tolik změn, si těžko všechno sedne hned. To vědí i ti, kteří letní průvan v kabině spustili.

„Potřebujeme čas a zatím jsme ho moc neměli. Ani nevím, jestli jsem někdy jako hráč zažil tak krátkou letní přípravu. Bývala šest týdnů, teď jen měsíc,“ upozornil na předsezónní tiskovce Martin Hašek, který obsadil roli sportovního ředitele. „Ale máme mladý a perspektivní tým, hráči mají touhu se zlepšovat. Věřím, že během sezony všechno začne fungovat.“

Proč se vlastně Dukla odhodlala k tak ostrému řezu? Proč lovila posily převážně v zahraničí? A čím je vábila?

„Lákal jsem je na to, že jsem jim říkal pravdu. Že tvoříme nový, mladý tým, že ho bude mít na povel realizák, který tomu odpovídá,“ rozpovídal se Hašek. „Všichni, kteří přišli, jsou v rozmezí 20 až 24 let. Když oslovíte mladé s tím, že zbytek týmu bude podobně věkově poskládaný, že trenéři s nimi budou mluvit a budou je chtít zlepšovat, slyší na to. Zajímají nás výsledky, body, ale i progres: to, jestli zlepšování hráčů povede k zájmu jiných klubů. V potravním řetězci jsme nízko, potřebujeme každou sezonu prodávat, abychom naplnili rozpočet.“

O posily se Dukla podle Haška s nikým nepřetahovala: „Asi jsme chytali v rybnících, které byly neprobádané, nebo to bylo štěstí, náhoda. Není to tak, že teď chceme přivést tolik cizinců a tolik Čechů. Hledáme hráče, kteří pro nás mají význam a velký transferový potenciál. Ten jsme chtěli navýšit a nejsnáz se to stane, když přivedete mladé hráče. Na trhu je situace taková, že k zahraničním se dostanete snáz než k českým. Máte větší výběr, navíc jsou levnější.“

Trenér David Holoubek a kapitán Jan Peterka na předsezonní tiskové konferenci Dukly Praha.

Ani po příchodu nového majitele Matěje Turka určitě Dukla nebude patřit k týmům, které by se na přestupovém trhu mohly finančně rozšoupnout. A aby dokázala nabízet aspoň zajímavé podmínky, musela omladit a rozloučit se s třicátníky, kterým dobíhaly smlouvy.

„Byl tu tým, který měl za úkol postoupit do ligy - a postoupil. Pak měl udržet ligu - a udržel. Jenže až v baráži, na penalty... Z mého pohledu už jsem neviděl cestu vpřed,“ přiznal Hašek. „Reagovali jsme na daný stav. Několika hráčům končily smlouvy, o další byl zájem, prodeje jsme potřebovali, abychom mohli někoho přivést. Určitě to tak nebude v každém přestupovém období.“

Haškovi i trenérovi Davidu Holoubkovi nechal nový boss Turek volnou ruku. Na Julisce se objeví jednou dvakrát do týdne, v přípravě viděl čtyři zápasy z pěti, ale do sportovních záležitostí zasahovat nechce.

„Nechává nás dělat svou práci. Ale ptá se,“ usmál se Hašek. „On je vysoce inteligentní člověk, má tendence se učit, fotbal ho baví, nakoupil si spoustu knížek, zásobuje nás dotazy. Připomnělo mi to pana Křetínského ve Spartě. Taky na začátku sbíral informace a postupně se ve fotbale dovzdělal tak, že je v té oblasti naprosto kompetentní. Je možné, že pan Turek se tam za deset let dostane taky. Ale hlavně je zodpovědný za rozpočet a my se musíme pohybovat v jeho mantinelech.“

Novinek je na Dukle víc, třeba i přímo v tréninkovém procesu. Po mazákovi Petru Radovi nastoupil o dvaadvacet let mladší Holoubek, odlišný typ trenéra. A sestavil si téměř kompletně nový realizační tým.

„Trenéři přinesli pár nových prvků, které jsem ani pořádně neznal. Učíme se, i my starší,“ pokýval hlavou kapitán Jan Peterka. „Ráno vstanu, musím vyplnit dotazník, jak se cítím, občas trochu zalžu, aby tam nebyla samá červená čísla. Máme nově videoanalytika, pracujeme s dronem, rychle vidíme, co děláme špatně, co ne. Je to velký posun.“