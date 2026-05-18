Chance Liga 2025/2026

Bude ve finiši o ligového padáka vše fér? Chyby sudích se kupí i s videem v zádech

David Čermák
  7:05
Ani se moc nekrotil, emoce pouštěl cíleně ven, máchal rukama a novináře hecoval: „Dobře na to jdete. Pojďme! Ještě mě trochu rozpalte, ať je legrace!“ Pokud jste v sobotu večer sledovali zápas fotbalové Dukly v Teplicích, možná jste chápali, proč se hostující kouč Pavel Šustr na tiskové konferenci nebývale rozjel.
Zklamaní fotbalisté pražské Dukly po prohraném utkání v Teplicích. | foto: ČTK

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly
Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.
Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...
Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...
23 fotografií

Sezona míří do finiše, poslední kolo příští víkend rozsekne, kdo zahučí o soutěž níž a koho čeká baráž. A kdo se díval, musel uznat, že Dukle, která zůstává předposlední, v zásadní chvíli rozhodčí uškodili.

Vedoucí gól Trinidaďana Gilberta? Zrušen kvůli ruce, kterou ovšem hlavní sudí Berka ze svého postavení sotva mohl postřehnout – vždyť ani z žádného opakovaného záznamu nebyla průkazně vidět.

A co podezřelý zákrok na stejného hráče ve vápně Teplic? Nic, hrajte dál, ukázal Berka – a pánové Kocourek a Ochotnický u videa také situaci velkoryse přešli.

Výsledek? Dukla odjížděla s porážkou 0:2 a dvěma (právem) vyloučenými, což jí před zápasem roku proti poslednímu Baníku jistě nepřidá.

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Nemáte dojem, že se v poslední době chyb rozhodčích nakupilo nějak moc? A zvlášť těch, které by mohlo opravit video? Stává se, že by mělo zasáhnout – a nezasáhne. Přitom jeho úkolem je vychytat všechno důležité, co hlavní sudí na hřišti nepostřehne nebo vyhodnotí špatně. Jenže se to často neděje.

Pár čerstvých příkladů?

První kolo nadstavby, zápas Slavie v Liberci a chybně nenařízená penalta za faul Mikuly na Provoda. Plus neudělená jasná červená za loket Mosese, který skončil pro domácího Hodouše zlomenou čelistí.

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dohrát neměl ani sparťan Mannsverk v utkání s Jabloncem, když zezadu podsekl Zorvana.

Ještě o dvě kola dřív se velkoryse přehlédlo dupnutí pardubického Vechety na Traorého z Dukly.

A v sobotu to tým z Julisky v Teplicích schytal znovu. Třeba osudově: kdyby vyhrál, už mohl slavit jistotu baráže. Takhle potřebuje v sobotu doma uhrát aspoň remízu.

Budou to nervy jako blázen, na to si vsaďte už teď. Určitě se bude horečně řešit, koho komise rozhodčích vyšle, aby zápas na dejvickém stadionu s parádním výhledem na Prahu odpískal.

Může se totiž zdát, že Duklu v lize nikdo moc nechce.

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Ano, rýpalové skutečně mohou namítnout, že s věčně poloprázdnými tribunami by určitě nechyběla tak moc jako Baník, za nímž stojí oddaní fanoušci, má daleko vyšší návštěvnost i ambice a s movitým majitelem Václavem Brabcem by se zřejmě ode dna brzy odrazil. Ale i kdyby to stokrát byla pravda: copak se takhle dá uvažovat?

Nedivte se, že kouč Šustr po zápase soptil a padala z něj směrem k sudímu Berkovi a jeho pomocníkům silná slova: „Někdo se tady zbláznil, a já to nejsu. Rozhodčí? Slabý, slaboučký, katastrofa! Přece pískám, co vidím! Ale tenhle sudí nemůže pískat nic, protože nic nevidí. A co vidí, to vidí špatně. Doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda. Ptejte se dál, jedeme. Rozbombardujeme ho trochu!“

V ještě vážnějším tónu se později přidal majitel klubu Matěj Turek: „Do českého fotbalu jsem vstupoval s vírou, že už není prostředím, kde se o osudu klubů rozhoduje i jinak než sportovním výkonem. Že zápasy rozhodují hráči, trenéři, výkon, odvaha a kvalita. Po našem utkání v Teplicích se tato víra otřásla.“

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Vůbec není na škodu, že Dukla nemlčí a hlasitě se ozvala. Rychle získala zastání třeba u libereckého majitele Ondřeje Kanii, který vzkázal, že Šustrovi rád přispěje na případnou pokutu.

Ale za co by ji vlastně měl dostat? Pokud se paragrafy nebudou vykládat příliš úzkostlivě, měl by vyváznout bez postihu, ačkoli rovnou slíbil: „Dětem bych když tak nějak vysvětlil, že nepojedeme na dovolenou kvůli tomu, že jsem řekl, že někdo něco neumí a bere za to prachy.“

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Fotbal přitom potřebuje víc těch, kteří se nebudou bát mluvit na rovinu. Aby se přehmaty nezametaly pod koberec. Aby se (nejen) v posledním kole hrálo bez excesů a fér.

Jeden musí z kola ven, tak ať je to ten, kdo bude na hřišti horší.

Ne ten, kdo je pro ligu méně sexy.

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Hradec, Evropa! Jsem rád, že toho můžu být součástí, usmíval se trenér Horejš

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Pět minut před koncem vyprodaná Malšovická aréna povstala a hráčům tleskala. Na vytoužený okamžik fanoušci čekali přes třicet let. Díky nedělní výhře 3:1 nad Slavií Praha si královéhradečtí...

18. května 2026  6:28

Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

Sparťanský trenér Brian Priske s dortem v ruce po výhře v Liberci.

Svůj zápisník musel dát kapitánu Lukáši Haraslínovi, aby si mohl převzít dort a další dary. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske tři dny před nedělním zápasem v Liberci oslavil devětačtyřicáté...

17. května 2026  21:40

Wolverhampton uhrál remízu, West Ham je blízko sestupu. United zvítězili

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se přetlačuje o míč se Sandrem Tonalim z...

Šest zápasů nabídl nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězil 3:2 nad Nottinghamem, Wolverhampton proti Fulhamu uhrál remízu 1:1. O záchranu bojující West Ham...

17. května 2026  13:20,  aktualizováno  20:59

Český fotbal pro fanoušky! křičeli slávisté. Vyvolávali i Douděru, hráči jim nepoklekli

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Pod sektorem zůstali slávističtí fotbalisté stát s rukama kolem ramen a poslouchali tradiční děkovačku fanoušků. Tentokrát nepoklekli. Jejich příznivci se s nimi mohli v Hradci Králové (1:3) poprvé...

17. května 2026  20:52

Vydra? Gól jsem mu moc přál, řekl Hyský. Stopera Krčíka už považuje za rekordmana

Plzeňský obránce Dávid Krčík se raduje ze svého gólu z pokutového kopu.

Když mířil v poločasové pauze za hráči do kabiny, byla to pro něj nová situace. A rozhodně příjemná. „Ještě se mi jako ligovému trenérovi nikdy nestalo, že by můj tým vedl po půli 4:0. Zvláštní...

17. května 2026  20:31

Plzeň - Jablonec 5:0, dominance domácích, Severočechům kvůli prohře unikají poháry

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

17. května 2026  16:30,  aktualizováno  19:35

Liberec - Sparta 0:2, na góly se čekalo, pak zápas zlomili Mercado s Haraslínem

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Sparťanští fotbalisté ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul porazili Liberec na jeho stadionu 2:0. Zápas rozhodli až v poslední desetiminutovce, když se prosadili navrátilec po trestu Mercado a...

17. května 2026  16:10,  aktualizováno  19:11

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

17. května 2026  18:53,  aktualizováno  19:05

Ústí se rozloučilo s Grigarem a spol., Habanec poslal body do nebe. Zůstane?

Ústecký fotbal se po zápase se Slavií B rozloučil s pěticí hráčů, končí mimo...

Bylo jich pět. Poklekli, každý držel svoji zarámovanou fotografii v ústeckém dresu. Nad nimi rozesmátí spoluhráči. Ústecký fotbal se sympaticky a dojemně rozloučil s hráči, kteří končí. Jsou mezi...

17. května 2026  15:14

Bezpečnost na derby nikdo nepodcenil, míní Tvrdík. Politici mluví o selhání

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Kombinace náhody, systémových chyb i omylů. Tak označil předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík incident, který znovu otevřel otázku bezpečnosti na fotbalových stadionech. Tématu se...

17. května 2026  14:36

Budou hrát s béčkem, potopí nás, bál se Baník. Teplický Frťala: Konspirace

Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...

Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje...

17. května 2026  11:48

Hvězdné jméno na lavičce. Xabi Alonso povede Chelsea, podepsal na čtyři roky

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, v neděli potvrdilo vedení klubu Premier League....

17. května 2026  11:27

