ONLINE: Dukla - Sigma Olomouc 1:0, v úvodu proměňuje penaltu Čermák

Sigma z posledních pěti zápasů získala jedenáct bodů, stejnou bilanci se chlubí i Hradec Králové. Plzeň má za stejné období deset bodů, vedoucí Slavia ještě o jeden méně.
Olomouc před reprezentační přestávkou skolila i Jablonec, který je třetí. Na Dukle je jasným favoritem. Ale zvládne tu roli? Když se oba týmy potkaly v létě v druhém kole, skončilo to překvapivou remízou.
5. M. Čermák (pen.)
R. Matrevičs - D. Hašek, E. Hunal, D. Kozma, M. Purzitidis - S. Tijani, P. Gaszczyk, M. Čermák - M. Černák, N. Cissé, Z. Šehovič
A. Jágrik, M. Žitný, M. Ambler, D. Velasquez, Š. Šebrle, J. Svozil, M. Traore, M. Kroupa, S. Isife, T. Jedlička, J. Fokam
T. Kostadinov, M. Jásir Núr, A. Dumitrescu, M. Mikulenka, M. Malý, M. Tijani, D. Janošek, J. Spáčil, J. Navrátil, M. Hruška, L. Vraštil
5. A. Sylla