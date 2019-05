Smutný moment, jednoznačně za něj můžu já, řekl kouč sestupující Dukly

„Nevím, jestli ta penalta byla rozhodující moment, ale nedat ji je vždycky chyba,“ podotkl záložník Podaný.

Pražané už měli jen teoretickou šanci bojovat o účast v baráži. „Šlo nám o to, zvládnout ten zápas v Karviné se ctí. Dá se říct, že Karviná si baráž uhrála sama. Na konci zabrala, my ne. A tak padáme,“ povzdechl si Podaný.

Dukla sestupuje po osmi letech. „Zní to blbě, co k tomu říct,“ uvedl Jakub Podaný. „Spadnout nechce nikdo, ale každý rok to někoho potká. My bohužel nehráli tak, abychom se v lize udrželi.“

Trenér Dukly Roman Skuhravý dodal, že celou dobu zkoušeli s hráči sestupu odvrátit. „A že se nám to nepovedlo, je mi strašně líto kvůli všem lidem, kteří se o Duklu zajímají. Je to samozřejmě smutný moment, za který můžu jednoznačně já.“

Proč bere vinu na sebe? „Za jakýkoliv výsledek v týmovém sportu je zodpovědný trenér,“ odpověděl kouč. „Nebylo ale jednoduché mužstvo neustále aktivovat.“

A kde jsou příčiny sestupu?

„To mužstvo se snažilo, ale srážely ho nevynucené chyby. To se nám nepovedlo změnit,“ řekl Skuhravý. „Ale neuhnuli jsme z našeho způsobu hry. Jenže se nám nepodařilo dotáhnou některé věci jako třeba kondici, zodpovědnost, zarputilost, na které je potřeba čas a ten jsme neměli k tomu, abychom se zachránili.“

Faktorů sestupu je podle Jakuba Podaného více. „Celou dobu jsme se snažili hrát systémem tři pět dva, snažili jsme se kombinovat, aby to mělo nějaký vyšší smysl, protože jsme počítali s tím, že s nabytou herní praxí nám to půjde lépe. Bohužel se to nepovedlo“ řekl Podaný.

„Když jsem viděl přípravu, byla z mého pohledu skvělá. Vyhrávali jsme, hráli s těžkými soupeři. Nebylo to jen o výsledcích, hra měla nějaký spád. Teď se nám to bohužel nedařilo. A s tím, jak máte málo bodů a jste pod tlakem, který si vytváříte na sebe i sami, nám to trošku svazovalo nohy. Nedařilo se nám.“

Roman Skuhravý zatím neví, zda bude v Dukle pokračovat.

„Minulý týden jsme měli velkou poradu s majitelem klubu a rozhodnutí padne po sezoně,“ uvedl trenér. „Záležet bude na lidech i na tom, jakou cestou se bude chtít Dukla ubírat. Chtěl bych, aby měla nějaký cíl. Jsem přesvědčený, že bez velké fanouškovské základny, bez podpory města si Dukla musí peníze a místo na fotbalovém nebi vydobýt sama a jediná cesta je podle mě výchova hráčů.“